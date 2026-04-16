A BBC anunciou esta quarta-feira que vai eliminar até dois mil postos de trabalho, na maior vaga de despedimentos da estação pública do Reino Unido em 15 anos. Segundo o The Guardian, os funcionários foram informados dos cortes numa reunião geral na tarde desta quarta-feira.

O corte nos postos de trabalho vão afetar cerca de 10% dos 21.500 funcionários da BBC. A ronda de despedimentos, a maior na BBC desde 2011, está a ser iniciada antes de o ex-executivo da Google, Matt Brittin, assumir o cargo de diretor-geral da cadeia de televisão, já em maio. A decisão do corte de pessoal está integrada num plano de redução de custos de 600 milhões de libras (cerca de 690 milhões de euros).

Tim Davie, o ex diretor-geral da BBC deixou a televisão a 2 de abril, depois de ter anunciado a demissão em novembro, na sequência da polémica sobre a cobertura de vários tópicos, incluindo a relacionada com um documentário da BBC Panorama que enganou os telespectadores ao editar um discurso de Donald Trump, em janeiro de 2021, em que ele parece incentivar explicitamente os distúrbios no Capitólio.