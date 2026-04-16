A GNR anunciou esta quinta-feira ter detidos dois homens, de 31 e 75 anos, na quarta-feira, pelo crime de incêndio rural no concelho de Seia, na sequência de queimadas autorizadas que se descontrolaram.

Os suspeitos foram detidos por militares do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR de Gouveia, após alertas para a existência de focos de incêndio em área rural.

“Os elementos do SEPNA deslocaram-se de imediato aos locais, onde desenvolveram diligências policiais que permitiram identificar e deter os suspeitos”, adiantou o Comando Territorial da GNR da Guarda em comunicado enviado à agência Lusa.

A GNR acrescentou que foi possível apurar que “as ignições tiveram origem em queimas autorizadas, que acabaram por se descontrolar e deram origem à propagação às áreas envolventes”.

“Das ocorrências resultou uma área ardida de 0,93 hectares, composta por pasto, mato e alguns eucaliptos”, indicou a GNR.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Seia.

As queimas e queimadas são das principais causas de incêndios em Portugal e a sua realização é interdita “sempre que se verifique um nível de perigo de incêndio rural ‘muito elevado’ ou ‘máximo’, estando dependente de autorização ou de comunicação prévia nos restantes períodos”, recordou a GNR.