O presidente da Câmara Municipal de Penamacor anunciou que vai apresentar uma proposta para criar na vila a Casa Museu de António José Seguro, um filho da terra, que é o Presidente da República do país.

O processo ainda está no início, mas o presidente do Município de Penamacor, José Miguel Oliveira, revelou que “vai ser apresentada uma proposta concreta para a criação de um espaço museológico dedicado à vida e ao trabalho desenvolvido por António José Seguro à Casa Civil da Presidência da República, mas também ao executivo municipal”.

A apresentação deste projeto deverá ser feita nos próximos meses.

António José Martins Seguro nasceu a 11 de março de 1962, em Penamacor, vila de que é Cidadão Honorário e “onde cedo aprendeu o valor da proximidade, do trabalho e da solidariedade”, pelo que José Miguel Oliveira considera ser “de inteira justiça ser a vila que o viu nascer a acolher o legado da sua presidência”.

Mas este será também “um espaço onde se possa ficar a conhecer não só o percurso político, mas também o percurso de vida do cidadão António José Seguro”.

Além da memória, este projeto, que ainda está numa fase embrionária e não tem ainda local definido, pode, no futuro, assumir-se também como um facto de atratividade de visitantes ao concelho.