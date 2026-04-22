A Ordem dos Médicos (OM) enviou à DGS 12 propostas para reforçar a resposta à gripe em 2026-2027, incluindo a inclusão da vacina no Programa Nacional de Vacinação, anunciou esta quarta-feira a instituição.

As propostas, apresentadas no âmbito da Semana Europeia da Imunização, resultam da análise técnica da Ordem dos Médicos e visam reforçar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, aumentar a proteção das populações mais vulneráveis, melhorar a vigilância epidemiológica e promover uma cultura de prevenção assente em evidência científica, refere a OM em comunicado.

“A gripe é um fenómeno previsível e não podemos continuar a responder como se fosse uma surpresa anual”, afirma o bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, citado no comunicado.

Para Carlos Cortes, “a preparação tem de começar no final da época anterior, com planeamento, avaliação e melhoria contínua”.

Entre as 12 medidas propostas, a OM destaca a inclusão da vacina da gripe no Programa Nacional de Vacinação, começando pelos grupos prioritários (pessoas com 60 ou mais anos, grávidas, crianças, profissionais de saúde e grupos de risco) com metas de cobertura vacinal superiores a 75% até dezembro, sendo que em 2030 o objetivo deverá ser de 95%.

Propõe também o alargamento e a integração dos sistemas de vigilância da gripe e de outros vírus respiratórios, incluindo a análise de águas residuais e a articulação com sistemas europeus, e o reforço da equidade e da segurança, “priorizando quem tem maior risco de evolução para a doença e sublinhando o perfil de segurança das vacinas”.

“Envolver médicos e outros profissionais de saúde no ciclo de melhoria contínua e na implementação das respostas, reconhecendo o papel central na proximidade aos doentes e na promoção da vacinação”, e “alargar a vacinação universal em idade pediátrica, dada a elevada efetividade da vacina na prevenção de infeção, hospitalização e mortalidade em crianças”, são outras medidas propostas.

Outra das medidas propostas visa melhorar a proteção dos mais idosos com vacinas de maior dosagem ou com adjuvantes e avaliar o uso em doentes imunocomprometidos.

As propostas incluem também medidas para aumentar o acesso à vacinação, como campanhas multicanal, vacinação em farmácias, unidades de saúde e equipas móveis, bem como a realização de “dias de vacinação”.

A Ordem dos Médicos defende ainda o uso de máscaras em períodos de maior circulação do vírus e o reforço da comunicação pública e da prevenção baseada na evidência científica.

“A vacinação é uma das ferramentas mais eficazes de saúde pública. A inclusão da vacina da gripe no Programa Nacional de Vacinação é um passo necessário para proteger melhor os mais vulneráveis e aumentar as taxas de imunização”, salienta Carlos Cortes.

A OM lembra que “a prevenção salva vidas” e que “Portugal precisa de reforçar a capacidade de vigilância e melhorar o acesso à vacinação”.

A Semana Europeia da Imunização, celebrada este ano entre 19 e 25 de abril, é uma iniciativa anual, assinalada na última semana de abril e coordenada pelo Escritório Regional da Organização Mundial da Saúde para a Europa.