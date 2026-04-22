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A agência de segurança marítima UKMTO, que acompanha navios em todo o mundo, anunciou esta quarta-feira que um porta-contentores foi alvo de disparos iranianos ao largo da costa de Omã, causando danos, mas sem vítimas.
“A embarcação foi abordada por uma lancha de patrulha da Guarda Revolucionária Islâmica, sem aviso prévio por rádio, que abriu então fogo contra o navio, causando danos significativos na ponte de comando”, informou a UKMTO.
“Não foram relatados incêndios ou impactos ambientais”, informou a agência, que está sob a tutela do exército do Reino Unido, acrescentando que a tripulação se encontra “sã e salva”.
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