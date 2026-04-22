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A agência de segurança marítima UKMTO, que acompanha navios em todo o mundo, anunciou esta quarta-feira que um porta-contentores foi alvo de disparos iranianos ao largo da costa de Omã, causando danos, mas sem vítimas.

A embarcação foi abordada por uma lancha de patrulha da Guarda Revolucionária Islâmica, sem aviso prévio por rádio, que abriu então fogo contra o navio, causando danos significativos na ponte de comando”, informou a UKMTO.

“Não foram relatados incêndios ou impactos ambientais”, informou a agência, que está sob a tutela do exército do Reino Unido, acrescentando que a tripulação se encontra “sã e salva”.

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