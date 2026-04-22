Acompanhe o nosso artigo em direto sobre a guerra no Médio Oriente

Um segundo militar francês ao serviço da FINUL, a missão da ONU no Líbano, morreu esta quarta-feira “em consequência de ferimentos” infligidos no sábado pelo movimento xiita libanês Hezbollah, anunciou o Presidente francês, Emmanuel Macron.

O militar foi ferido na “mesma emboscada” em que “combatentes do Hezbollah” mataram o primeiro, o suboficial Florian Montorio, indicou Macron.

“O cabo Anicet Girardin, do 132.º Regimento de Infantaria Cinotécnica de Suippes, repatriado ontem (terça-feira) do Líbano, onde tinha sido gravemente ferido por combatentes do Hezbollah, morreu esta manhã em consequência dos ferimentos”, declarou o Presidente francês na rede social X, acrescentando que a nação homenageia “com emoção” a sua memória “e o seu sacrifício”.

Le caporal-chef Anicet Girardin du 132ème régiment d’infanterie cynotechnique de Suippes, rapatrié hier du Liban où il avait été gravement blessé par des combattants du Hezbollah, est mort ce matin des suites de ses blessures. Il est mort pour la France.… pic.twitter.com/1eokASMl57 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 22, 2026

O ataque aconteceu no sábado. Na segunda-feira o Conselho de Segurança da ONU emitiu um comunicado a condenar o sucedido, afirmando que “os soldados da paz nunca devem ser alvo de ataques” e pedindo que os responsáveis sejam “levados à justiça sem demora”.

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