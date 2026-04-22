Acompanhe o nosso artigo em direto sobre a guerra no Médio Oriente

Um segundo militar francês ao serviço da FINUL, a missão da ONU no Líbano, morreu esta quarta-feira “em consequência de ferimentos” infligidos no sábado pelo movimento xiita libanês Hezbollah, anunciou o Presidente francês, Emmanuel Macron.

O militar foi ferido na “mesma emboscada” em que “combatentes do Hezbollah” mataram o primeiro, o suboficial Florian Montorio, indicou Macron.

“O cabo Anicet Girardin, do 132.º Regimento de Infantaria Cinotécnica de Suippes, repatriado ontem (terça-feira) do Líbano, onde tinha sido gravemente ferido por combatentes do Hezbollah, morreu esta manhã em consequência dos ferimentos”, declarou o Presidente francês na rede social X, acrescentando que a nação homenageia “com emoção” a sua memória “e o seu sacrifício”.

O ataque aconteceu no sábado. Na segunda-feira o Conselho de Segurança da ONU emitiu um comunicado a condenar o sucedido, afirmando que “os soldados da paz nunca devem ser alvo de ataques” e pedindo que os responsáveis sejam “levados à justiça sem demora”.

Conselho de Segurança da ONU condena morte de militar francês no Líbano

[Um beijo no primeiro encontro e três viagens em menos de três meses. Ao 85.º dia de relação, o aspirante a modelo matou o cronista socialOs ficheiros do caso Carlos Castro”, o novo Podcast Plus do Observador, conta os bastidores nunca revelados da investigação a um crime brutal. Uma série em seis episódios, narrada pela atriz Joana Santos, com banda sonora original de Júlio Resende. Pode ouvir aqui, no site do Observador, o terceiro episódio e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir também aqui o primeiro episódio e aqui o segundo]