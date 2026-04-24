O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, deu entrada na manhã desta sexta-feira no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde foi submetido a procedimentos médicos. Segundo a CNN Brasil, tratou-se da remoção de um “tipo comum de tumor”, conhecido como queratose, no couro cabeludo, e de uma infiltração no punho para tratamento de uma tendinite no polegar da mão direita. Entretanto, Lula da Silva já teve alta hospital.

“É o tumorzinho de pele mais comum. Retiramos vários no dia a dia do consultório de dermatologia”, explicou a médica Cristina Abdalla, que acompanhou o atendimento do líder, referindo-se à lesão na cabeça, habitualmente associada à exposição prolongada ao sol. O procedimento consistiu na sua remoção, considerado simples e de rotina na prática médica, relata a emissora brasileira.

Lula da Silva foi igualmente submetido a uma infiltração no punho, motivada por dores no polegar direito, provocadas por uma tendinite O tratamento consistiu na aplicação de anti-inflamatórios diretamente na zona afetada, com o objetivo de reduzir a inflamação.

Questionado sobre possíveis impactos na agenda de Lula da Silva, Roberto Kalil, médico que acompanha o líder do Brasil, garantiu que os procedimentos não vão afetar atividades do quotidiano, nem a sua campanha pré-eleitoral. “A resposta é não. Ele vai voltar à atividade normal daqui a alguns dias”, afirmou, citado pela CNN Brasil.

Lula da Silva teve alta hospitalar sem restrições, tendo recebido apenas a recomendação de usar um chapéu para proteger a zona na cabeça de onde foi removida a lesão. O líder brasileiro deverá voltar para Brasília no dia 26 de abril.