"Sentes que és a única pessoa a quem isso alguma vez aconteceu." Missy Bo Kearns sofreu um aborto em março e está de volta aos treinos

Foi uma figura importante no campeonato feminino da Segunda Divisão conquistado pelo Liverpool em 2021/2022. Missy Bo Kearns foi até uma das jogadoras a marcar no dia em que as reds oficializaram a sua subida ao escalão mais alto do futebol britânico. Na altura descreveu a conquista como “um sentimento inacreditável” e “um sonho realizado”, numa das principais datas da sua vida e da sua carreira. Para Missy, a importância relativa desse dia é hoje outra. A atleta que atua agora no Aston Villa sofreu um aborto no final do último mês de março e disse que os médicos provavelmente lhe “salvaram a vida”.
A própria contou à ITV News que percebeu “que há mais na vida do que o futebol”, e que a partir de um treino de ginásio que lhe “mudou a vida completamente”, passou a valorizar “cada minuto como se fosse o último, porque poderia ter sido”.
Ainda assim, a médio garante que continua focada em marcar presença no Campeonato do Mundo de 2027, a realizar-se no Brasil. “Isso não mudou”, afirma a atleta. Foi no ano passado que a jogadora de 25 anos chegou à seleção dos Três Leões. Uma derrota diante da seleção espanhola apadrinhou a sua estreia na seleção inglesa. Depois, dois amigáveis. Um deles como titular. Para já, Missy ainda não conseguiu marcar por Inglaterra. Já o fez outras vezes mas apenas a nível de clubes.
A sua experiência no futebol sénior começou em 2018/2019, no Liverpool. Foi, de resto, aos reds que a jogadora esteve vinculada na grande maioria da sua carreira. Chegou ao Aston Villa no verão de 2024. Missy aceitou a proposta, com o objetivo de ser titular por mais jogos e poder sonhar com a seleção. Na época que antecedeu a sua saída de Anfield, a médio começou como titular apenas metade dos 24 jogos que disputou pelo Liverpool. Ficou para trás uma subida de divisão, com o título da segunda divisão do futebol feminino em Inglaterra, 89 jogos, 11 golos e oito assistências.
Jogar pelo clube que torce “desde criança foi um sonho tornado realidade”. No entanto, a jogadora queria mais a nível individual e, apesar das “memórias incríveis dentro e fora do campo”, estava na altura de operar um ataque ao Mundial. A mudança de ares para o Villa Park era o que Kearns necessitava para poder sonhar com a chamada.
O golo pelos villans, é certo, ainda não chegou. Mas a regularidade durante esta época parecia já espelhar o desejo que Missy Bo Kearns tinha quando abdicou de jogar pelo clube do coração. Desde o início da época, a jogadora assumiu a titularidade. Dos 15 jogos que fez, 11 foram a titular. Mas a época de Missy Kearns acabou em janeiro. No início de março, surgiu o motivo da paragem: Missy e Liam Walsh, médio do Luton Town, iam ser pais.
O anúncio foi feito cerca de duas semanas antes de Kearns sofrer um aborto motivado por uma septicemia que a jogadora tinha contraído. “Enquanto estava com a septicemia, nem pensava na doença. Só pensava: ‘perdi o meu bebé‘”. No dia 18 de março, Missy Bo Kearns começou a sentir-se mal, apresentando sintomas que inicialmente confundiu com manifestações normais da gravidez, como fortes tremores e calafrios.
We are sending all our love and support to Missy Bo and Liam at this difficult time ???? pic.twitter.com/eVe5aDE2Hc
— Aston Villa Women (@AVWFCOfficial) March 29, 2026
Apenas uma hora antes do início da crise, Missy tinha estado a praticar pilates e a treinar no ginásio, mas subitamente a sua temperatura subiu para os 42°. Ao ser examinada pela médica do Aston Villa, Jodie Blackadder-Weinstein, Kearns hesitou em ir para o hospital, pois tinha estado lá poucos dias antes e fora informada de que estava tudo bem. No entanto, a médica percebeu a gravidade da situação e insistiu para que ela ligasse ao seu parceiro, Liam Walsh, para a levar de urgência para o hospital. “Liguei-lhe e ele veio. Fomos ao hospital e foi aí que descobrimos, logo de início, que tínhamos perdido o bebé e que eu tinha uma septicemia“, revelou na mesma entrevista.
Missy Bo Kearns descreveu a perda do seu bebé como “um dos maiores choques” da sua vida, sublinhando o quão repentino tudo aconteceu. A jogador diz que viveu “quatro dias de inferno” no hospital e detalhou ainda que a experiência provocou um “choque” emocional e físico devido à mudança hormonal súbita, o que resultou num “tipo de luto diferente” de tudo o que já sentira. A isto juntava-se um sentimento de isolamento em que parecia ser “a única pessoa no mundo a quem isto tinha acontecido”.
Apesar do momento difícil, a atleta agradecue ao staff médico do Aston Villa e especialmente a Jodie Blackadder-Weinstein. “A Jodie obrigou-me a ir ao hospital, e eu não queria ir, porque não há nada pior do que ir ao hospital, obviamente. Mas provavelmente salvaram-me a vida, porque eu tinha uma septicemia”, afirmou.
Agora, Missy Bo está de volta ao Aston Villa, mas adianta que tem um “protocolo de regresso ao jogo” a respeitar.
“Tem sido um processo longo e completo, porque, quando estou lesionada, detesto fazer reabilitação e essas coisas, mas, na verdade, não estou lesionada. Preciso apenas de recuperar gradualmente a forma física”, acrescentou. “Sei que voltar ao futebol é o que me faz feliz, e estou aqui agora, entusiasmada por estar aqui e por continuar a tentar melhorar e preparar-me para a próxima época”, vincou. Para o que se segue, a atleta quer regressar “na pré-época” que aí vem “e voltar a ser a Missy Bo que todos conhecem: sorridente, feliz e sempre a provocar as pessoas sem parar”, concluiu.