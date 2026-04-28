"Sentes que és a única pessoa a quem isso alguma vez aconteceu." Missy Bo Kearns sofreu um aborto em março e está de volta aos treinos

Foi uma figura importante no campeonato feminino da Segunda Divisão conquistado pelo Liverpool em 2021/2022. Missy Bo Kearns foi até uma das jogadoras a marcar no dia em que as reds oficializaram a sua subida ao escalão mais alto do futebol britânico. Na altura descreveu a conquista como “um sentimento inacreditável” e “um sonho realizado”, numa das principais datas da sua vida e da sua carreira. Para Missy, a importância relativa desse dia é hoje outra. A atleta que atua agora no Aston Villa sofreu um aborto no final do último mês de março e disse que os médicos provavelmente lhe “salvaram a vida”.

A própria contou à ITV News que percebeu “que há mais na vida do que o futebol”, e que a partir de um treino de ginásio que lhe “mudou a vida completamente”, passou a valorizar “cada minuto como se fosse o último, porque poderia ter sido”.

Ainda assim, a médio garante que continua focada em marcar presença no Campeonato do Mundo de 2027, a realizar-se no Brasil. “Isso não mudou”, afirma a atleta. Foi no ano passado que a jogadora de 25 anos chegou à seleção dos Três Leões. Uma derrota diante da seleção espanhola apadrinhou a sua estreia na seleção inglesa. Depois, dois amigáveis. Um deles como titular. Para já, Missy ainda não conseguiu marcar por Inglaterra. Já o fez outras vezes mas apenas a nível de clubes.

A sua experiência no futebol sénior começou em 2018/2019, no Liverpool. Foi, de resto, aos reds que a jogadora esteve vinculada na grande maioria da sua carreira. Chegou ao Aston Villa no verão de 2024. Missy aceitou a proposta, com o objetivo de ser titular por mais jogos e poder sonhar com a seleção. Na época que antecedeu a sua saída de Anfield, a médio começou como titular apenas metade dos 24 jogos que disputou pelo Liverpool. Ficou para trás uma subida de divisão, com o título da segunda divisão do futebol feminino em Inglaterra, 89 jogos, 11 golos e oito assistências.