Os novos passaportes dos EUA, de edição limitada, vão incluir o rosto e a assinatura em dourado de Donald Trump, assim como uma imagem dos Pais Fundadores para celebrar o 250º aniversário da independência do país.

Esta informação foi avançada pela Fox News, que falou com o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott. O responsável assegurou que os passaportes incluirão “as mesmas características de segurança que fazem do passaporte americano o documento mais seguro do mundo”.

Previstos para ser lançados este verão, os passaportes terão a imagem de Trump cercada pelo texto da Declaração de Independência e pela bandeira americana, com a assinatura do Presidente em dourado, explicou o jornal. Numa outra página, estará uma pintura dos Pais Fundadores no momento da assinatura da declaração.

Além das mudanças no interior do passaporte, a Fox News acrescentou também que a capa vai sofrer alterações, com as palavras “United States of America” ​​ampliadas e posicionadas na parte superior, acima do brasão. O meio de comunicação revelou ainda que a contracapa apresentará uma bandeira americana com o número “250”, centralizado entre as 13 estrelas presentes na versão de 1777 da bandeira.

O novo passaporte vai estar disponível somente para quem renovar o documento no Washington Passport Agency, até os exemplares se esgotarem, como mencionou o The Washington Post. Se o processo for feito noutra localização ou online, as pessoas irão receber o passaporte normal, que exibe, em vez de Trump, uma pintura de Francis Scott Key após a Batalha de Fort McHenry, descreveu o CNN.

Em 4 de julho de 1776, foi promulgada a Declaração de Independência, rompendo os laços das 13 colónias norte-americanas com a Grã-Bretanha, como relembrou o The Office of the Historian. Para celebrar o 250º aniversário dos EUA, foi divulgado um programa de festas que inclui desde combates até momentos de oração, anunciados no site da Freedom 250 que está a organizar o evento. Um porta-voz da Casa Branca destacou a importância deste tipo de iniciativas: “Entre a luta do UFC250, a Grande Feira Estadual Americana, o Grande Prémio Freedom250 e este novo passaporte que celebra nossa liberdade, o Presidente Trump continua a liderar a renovação do orgulho nacional e do patriotismo durante a nossa histórica celebração do 250º aniversário”, citou a BBC.