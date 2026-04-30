A economia portuguesa estagnou no primeiro trimestre do ano, com crescimento nulo face ao trimestre anterior, assolado pelas tempestades de janeiro e fevereiro e pela guerra no Médio Oriente.

Segundo a primeira leitura do INE, nos três primeiros meses deste ano o PIB nacional travou em cadeia, com uma variação nula em volume, face a um crescimento de 0,9% no trimestre anterior.

Em termos homólogos, que compara com igual período do ano passado, o crescimento acelerou para 2,3%.

Estes são os dados preliminares que ainda terão de ser confirmados. O INE divulgará os resultados mais detalhados a 29 de maio.

É ainda a procura interna a manter o crescimento homólogo. Segundo o INE, que não divulga em pormenor as várias componentes que contribuem para o PIB, mas indica desde já que “o contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do PIB aumentou, destacando-se uma aceleração do investimento”. Já na procura externa o contributo foi mais negativo, por via da aceleração “mais pronunciada das importações” do que das exportações.

Na comparação em cadeia, o INE indica que a variação nula mostra um travão face à subida de 0,9% no quarto trimestre em comparação com os três meses anteriores (em cadeia). Isto ficou a dever-se ao contributo negativo da procura externa, devido à subida das importações. “Em sentido contrário, o contributo da procura interna passou a positivo, verificando-se uma aceleração expressiva do investimento, enquanto o consumo privado abrandou”.

O primeiro trimestre apanha já um mês, o de março, em que os preços do petróleo dispararam por causa da guerra no Médio Oriente e do bloqueio no Estreito de Ormuz.

Numa nota de análise, o Banco BPI indica que “o dado desta quinta-feira associado ao aumento da incerteza, por materialização de riscos geopolíticos (guerra Irão) e consequente aumento dos preços de energia, tem impacto desfavorável na atividade. Neste cenário, é provável que o rendimento disponível das famílias diminua e que os custos de financiamento aumentem, tanto para particulares como para empresas, o que coloca riscos em baixa à nossa previsão atual para o crescimento do PIB real em 2026 (2,1%). No mesmo sentido, a procura externa pode ser negativamente impactada por aumento do défice energético, via preços mais elevados dos Brent e do gás, e menor contributo das exportações afetadas por menor procura em alguns dos principais parceiros comerciais”.

Espanha, que também anunciou os dados preliminares do primeiro trimestre, apresentou um crescimento de 0,6% em cadeia. Já a Alemanha surpreendeu com um crescimento, em cadeia, de 0,3%. E a dos Países Baixos desacelerou para 0,1%.

Segundo o Eurostat, o PIB na zona euro e na União Europeia crescer ligeiros 0,1% em cadeia. Em termos homólogos a zona euro cresceu 0,8% e 1% na União Europeia, ambas em desaceleração. Portugal foi dos países que, em cadeia, menor evolução teve. Apenas a Irlanda, a Lituânia e a Suécia tiveram pior desempenho em cadeia. Já no homólogo Portugal teve dos maiores crescimentos.

A travagem na evolução da zona euro surpreendeu, pela negativa, os analistas. Além desta quase estagnação no primeiro trimestre em cadeia, o Eurostat anunciou uma inflação para a zona euro de 3%.

[As fotografias da câmara de Carlos Castro são apenas um dos elementos de prova a que o Observador teve acesso. Os ficheiros da investigação permitem reconstituir como a relação com Renato Seabra se começou a deteriorar, dias antes do homicídio num hotel de luxo em Nova Iorque. Ouça o quarto episódio de “Os ficheiros do caso Carlos Castro”, o novo Podcast Plus do Observador, narrado pela atriz Joana Santos, com banda sonora original de Júlio Resende. Pode ouvir aqui, no site do Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir também aqui o primeiro episódio, aqui o segundo e aqui o terceiro episódio]