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O Exército israelita lançou esta segunda-feira uma nova série de ataques aéreos contra infraestruturas do Hezbollah no sul do Líbano apesar do acordo de cessar-fogo alcançado em meados de abril e das condenações de Beirute e de países estrangeiros.

As ações decorreram durante as negociações bilaterais que têm como objetivo alcançar um acordo de paz.

As Forças de Defesa de Israel visaram as infraestruturas do movimento islamita pró-iraniano Hezbollah (Partido de Deus) em várias zonas do sul do Líbano, disse o Exército israelita num breve comunicado.

Pouco antes o porta-voz militar, Avichai Adrai, emitiu em árabe ordens de retirada dirigidas a quatro cidades da região.

Adrai afirmou numa publicação nas redes sociais que a ordem afetava as cidades de Qana, Dibal, Qaqaia al-Jisr e Sarifa, acrescentando que as violações do cessar-fogo por parte da “organização terrorista” Hezbollah, apoiado pelo Irão, obrigavam ao “uso da força”.

As hostilidades eclodiram a 02 de Março, quando o Hezbollah lançou projéteis contra Israel em resposta ao assassínio do líder supremo do Irão, ayatollah Ali Khamenei, durante a ofensiva lançada a 28 de Fevereiro por Israel e pelos Estados Unidos contra o país.

As forças israelitas lançaram então uma nova ofensiva em grande escala e uma invasão terrestre do Líbano, que resultou em mais de 2.600 mortes.

Anteriormente, as partes tinham acordado um cessar-fogo em novembro de 2024, após treze meses de combates provocados pelo ataque do Hamas contra Israel, em 07 de outubro de 2023.

Israel continuou a lançar bombardeamentos frequentes contra o país e manteve a presença militar em vários locais, alegando que agiu contra o Hezbollah.