Eric Trump, terceiro filho do Presidente dos EUA, garante não estar envolvido na mais recente polémica relacionada com o evento de artes marciais do passado domingo, que se realizou na Casa Branca. Eric Trump afirma que as capturas de ecrã que, como foi alegado, o mostravam a pedir informações sobre os combates ao analista Daniel Cormier são falsas e criadas por Inteligência Artificial – isto é “assustador”. Já o comentador do UFC nega a autenticidade dos rumores e diz ter sido alvo de pirataria informática.

“Provavelmente vou receber muitas críticas por falar nisto, mas recuso-me a ficar em silêncio“, começava por dizer o comentador do UFC (Ultimate Fighting Championship) numa publicação na rede social X. Na publicação, entretanto apagada, Daniel Cormier acrescentava que considerava inaceitável alguém tentar “estragar este desporto belo” com tentativas de obter informação privilegiada, passível de ser usada em sites de apostas.

O antigo lutador de MMA (Mixed Martial Arts) mostrava uma abordagem feita por uma conta de rede social atribuída a Eric Trump, mesmo antes do polémico evento desportivo nos jardins da Casa Branca. O filho do Presidente terá perguntado se algum dos combates em causa seria manipulado ou se algum atleta estaria lesionado, conta o The Guardian.

Eric Trump, que é vice-presidente executivo da Trump Administration, negou as acusações apesar de estarem a circular várias capturas de ecrã onde o filho do Presidente parece insistir na divulgação de informações: “Pode dizer-me alguma coisa sobre os lutadores de amanhã? Quem é que acha que vai ganhar?”.

???? In a now-deleted post, Daniel Cormier exposed Eric Trump for asking him if any of the UFC White House fights were rigged: "I'm probably going to get a lot of flak for bringing this to light, however I refuse to stay silent… Shame on anyone trying to ruin this beautiful… pic.twitter.com/0GldF9HOOG — Championship Rounds (@ChampRDS) June 14, 2026

As mensagens continuam: “Vai apostar? Algum dos combates de amanhã está combinado? Tenho acompanhado a luta de [Diego] Lopes e penso que uma vitória surpresa não seria assim tão improvável“, seguidas do símbolo “$$”.

A primeira publicação com as capturas de ecrã foi partilhada e apagada no domingo à noite na conta X de Cormier, pouco antes do início do evento na Casa Branca. De acordo com o The Athletic, uma segunda publicação da mesma conta, citando o tweet de Eric Trump a classificar as imagens como falsas, foi publicada durante a transmissão do Freedom 250 e também acabou por ser apagada.

Eric Trump chegou a comentar no antigo Twitter que nunca tinha contactado Cormier e sustentou que “tudo isto é assustador“. Noutra publicação, o empresário norte-americano afirmou: “Isto não aconteceu. Foram imagens geradas por IA. Por favor, tenham cuidado com as notícias que fazem”.

This did not happen. They were AI generated. Please be careful with reporting. https://t.co/byJfhk8PLo — Eric Trump (@EricTrump) June 15, 2026

Mais tarde, o próprio comentador do UFC negou ter publicado as capturas de ecrã questionando: “Será que as pessoas são assim tão burras?”. Eric Trump respondeu, marcando o ex-lutador: “Obrigado, @dc_mma.” Daniel Cormier foi, ainda, interpelado pessoalmente por um espetador e afirmou que tinha sido “pirateado ou algo do género”, tendo questionado ainda “quem é que acredita em coisas deste género?”.

A porta-voz da Trump Organization, Kimberly Benza, também negou as publicações em comunicado, subscrevendo que as “capturas de ecrã foram fabricadas e não refletem a realidade”.

Enquanto membro do UFC, Daniel Cormier estaria proibido pela política da empresa de se envolver em atividades de apostas relacionadas com qualquer evento da modalidade. A partilha de informações privilegiadas para obter vantagem em apostas desportivas poderia ter consequências legais, refere o The Athletic.

O evento desportivo — que coincidiu com a comemoração dos 250 anos da fundação dos EUA e com o 80.º aniversário de Donald Trump — já tinha sido alvo de críticas, mas ficou marcado pelo anúncio de um acordo entre Washington e Teerão para pôr fim à guerra no Irão.

Esta foi a primeira vez na história que o Ultimate Fighting Championship (UFC) organizou um combate de MMA (Mixed Martial Arts) na residência oficial do Presidente norte-americano. O espetáculo atraiu o mais alto público, tendo contado com a presença de vários empresários da tecnologia ao lado da família de Trump.

O UFC recusou comentar o sucedido e, até agora, a Casa Branca também não se pronunciou sobre o assunto.

Texto editado por Edgar Caetano