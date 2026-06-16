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Pelo menos quatro pessoas morreram esta terça-feira e várias ficaram feridas em ataques atribuídos ao exército israelita em Nabatiyeh, no sul do Líbano, apesar do cessar-fogo e do recente acordo entre os Estados Unidos e o Irão.

As forças israelitas atingiram um veículo na localidade de Mefdun, seguindo-se um segundo ataque aéreo contra outra viatura na mesma zona, de acordo com a agência de notícias libanesa MNA.

Um terceiro ataque teve como alvo um comboio de veículos na cidade vizinha de Shukin.

A mesma fonte indicou que os três ataques causaram pelo menos quatro mortos e um número ainda não determinado de feridos.

Os ataques ocorreram apesar do cessar-fogo estabelecido em meados de abril entre Israel e o movimento xiita libanês Hezbollah, apoiado pelo Irão.

Entretanto, as autoridades libanesas atualizaram o balanço das vítimas dos ataques israelitas desde 02 de março, indicando que pelo menos 3.836 pessoas morreram e 11.851 ficaram feridas.

Entre os mortos contam-se 133 profissionais de saúde, segundo os dados divulgados pelo Governo libanês.

Também esta terça-feira, o Governo iraniano reiterou que a guerra com os Estados Unidos e Israel terminou oficialmente na segunda-feira, na sequência da entrada em vigor do acordo alcançado com Washington.

Teerão sustentou que quaisquer operações militares israelitas em território libanês, bem como a permanência de tropas israelitas no sul do Líbano, constituem uma violação do memorando de entendimento que enquadra o cessar das hostilidades na região.