Novos bombardeamentos russos mataram esta terça-feira pelo menos oito pessoas no sul e no leste da Ucrânia, numa altura em que Kiev e os países aliados tentam intensificar a pressão sobre a Rússia para pôr fim ao conflito.

Na cidade de Nikopol, na região de Dnipropetrovsk (centro-leste), o exército russo atacou com drones civis que “circulavam ao longo de uma estrada”, matando três pessoas, entre as quais uma mãe de 87 anos e o filho de 51, anunciou o chefe da administração regional, Oleksandre Ganja, na sua conta na plataforma Telegram.

Em Sloviansk, um dos bastiões ainda controlados pela Ucrânia na região de Donetsk (leste), que Moscovo pretende conquistar na totalidade, duas mulheres e um homem foram mortos por bombardeamentos russos em zonas residenciais e industriais, indicou o presidente da câmara local, Vadym Liakh.

Segundo o autarca, pelo menos seis civis ficaram feridos durante estes ataques russos que também causaram danos em mais de 70 casas.

Na região de Kherson (sul), um homem foi morto por um drone russo na aldeia de Vyrivka e outro morreu num ataque também com um aparelho aéreo não tripulado que visou um miniautocarro na cidade de Kherson, que provocou igualmente quatro feridos, informou o Ministério Público regional, que especificou ainda que outras 12 pessoas ficaram feridas na região em ataques distintos.

Desde a invasão russa em grande escala da Ucrânia, lançada em fevereiro de 2022, pelo menos 16.126 civis foram mortos e 46.590 ficaram feridos, de acordo com o último balanço da ONU elaborado em maio.

Segundo a ONU, mais de 13.200 desses civis morreram nas zonas controladas por Kiev, enquanto mais de 2.850 morreram nos territórios ocupados pelo exército russo.

Na segunda-feira, pelo menos 11 civis foram mortos numa onda de bombardeamentos russos na Ucrânia, que também provocou um incêndio numa catedral em Kiev, num mosteiro classificado como Património Mundial da UNESCO.

A agência das Nações Unidas condenou o ataque contra a catedral, salientando que se trata de património mundial protegido.

“A UNESCO condena os ataques contra o património cultural, as instituições de ensino, os estudantes, o pessoal docente e os profissionais dos meios de comunicação social protegidos pelo Direito Internacional”, assinalou na mesma ocasião, explicando que estes espaços partilhados “são essenciais para a recuperação e a coesão social”.

As autoridades ucranianas acabaram por criticar a mensagem da UNESCO, uma vez que a agência da ONU não fez qualquer referência à Rússia.