Os deputados vietnamitas elegeram esta terça-feira o líder do Partido Comunista, no poder, To Lam, para o cargo de chefe de Estado, anunciou o presidente da Assembleia Nacional.

Ao ocupar as duas funções, To Lam consegue centralizar a direção do partido e do Estado, à semelhança do que fez o Presidente Xi Jinping na vizinha China.

“Para mim, assumir as responsabilidades de secretário-geral e de Presidente é uma imensa honra… uma responsabilidade, bem como um dever sagrado e nobre“, declarou To Lam num discurso proferido após a tomada de posse.

O mandato como secretário-geral do Partido Comunista do Vietname tinha sido renovado em janeiro, durante um congresso, e To Lam já era então amplamente apontado para se tornar Presidente.

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Miguel Feraso Cabral Miguel Feraso Cabral

“Cem por cento dos deputados da Assembleia Nacional aprovaram a resolução relativa à eleição do camarada To Lam para a presidência para o mandato 2026-2031″, declarou Tran Thanh Man, presidente da Assembleia Nacional.

To Lam é a primeira pessoa a ocupar estes dois cargos mais elevados na sequência de processos regulares de seleção dos dirigentes do partido, em vez de suceder a um titular que tenha morrido.

Em menos de dois anos à frente do partido único, o líder afastou os rivais e transformou o país graças a uma campanha de reformas agressiva, fundindo províncias e reduzindo a burocracia.

O líder deste próspero polo industrial do Sudeste Asiático estabeleceu uma meta ambiciosa de 10% de crescimento anual e uniu o partido à visão que tem de reformas centradas no desenvolvimento.