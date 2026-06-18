A Lamborghini, o reputado construtor italiano que propõe uma gama recheada de coupés potentes e exuberantes, a que no final de 2017 associou o Urus, o seu primeiro SUV com quatro portas e cinco lugares, rapidamente viu este modelo, o único com características familiares, passar a dominar as vendas. Mas e ao contrário do que a generalidade dos clientes possa pensar, o Urus não foi o primeiro modelo familiar e com capacidade para circular em todo-o-terreno da marca do touro. Foi há 40 anos que o construtor criado por Ferruccio Lamborghini em 1963, para se bater com a vizinha Ferrari, lançou o seu primeiro modelo vocacionado para o TT.

O interior era austero, como era habitual mesmo nos jipes de luxo há 40 anos 4 fotos

O Lamborghini LM002, que ficou conhecido sobretudo nos EUA como Rambo Lambo, devido ao ar radical e musculado, foi inicialmente concebido como um protótipo de uma pick-up de luxo com motor V8 instalado em posição traseira, o que, segundo os engenheiros da casa, não contribuiu para o melhor comportamento desta super pick-up. Daí que a versão de série, comercializada a partir de 1986, tenha trocado o V8 pelo 5.2 V12 atmosférico herdado do Countach, instalando-o desta vez à frente, ainda que em posição muito recuada para melhor distribuição de massas.

Sempre com um peso considerável, a rondar 2700 kg, o LM002 revelou-se desde logo um TT imponente, com 450 cv — um valor impressionante à época —, que eram capazes de o impulsionar até aos 210 km/h, apesar de uma aerodinâmica menos favorável. Mas equipado com redutoras, associadas à caixa ZF de cinco velocidades, este Lamborghini era literalmente capaz de escalar pedras e daí que tenha despertado o interesse dos militares, tanto nos EUA como na Arábia Saudita.

Chassis tubular e um motor 5.2 V12 atmosférico com 450 cv eram os segredos escondidos sob a imponente carroçaria do LM002 3 fotos

Após sete anos no mercado, em 1993 a Lamborghini descontinuou a produção do LM002, alegadamente por ser demasiado diferente do que o construtor de superdesportivos estava habituado a produzir, o que o tornava dispendioso, moroso e complexo de fabricar. Foram apenas produzidas 328 unidades em sete anos, 49 das quais rumaram aos EUA e 40 para o exército saudita, com o grosso a terminar nas mãos de celebridades e coleccionadores.