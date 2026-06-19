Se as eleições legislativas acontecessem hoje, o PS seria o vencedor. É esta a conclusão da mais recente sondagem da Intercampus para o Now e o Correio da Manhã, que regista também uma queda abrupta da AD, agora em terceiro lugar, atrás do Chega.

A sondagem, que conta com uma amostra de 609 entrevistas, coloca o PS à frente com 24,3% das preferências dos inquiridos, numa tendência que tem vindo a solidificar-se nos mais recentes estudos de opinião.

Já o Chega, de André Ventura, estaria no segundo lugar, com 20,3%. Só depois aparece a AD, que cai para terceira força política, com 19,5% das potenciais intenções de voto.

Nenhum dos líderes partidários consegue uma avaliação positiva, mas José Luís Carneiro segue à frente no que toca à opinião dos portugueses sobre a sua atuação política, empatado com Rui Tavares.