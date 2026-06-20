Davide Amado foi reconduzido esta sexta-feira na liderança da Comissão Política Concelhia de Lisboa do PS, para o mandato 2026/2028, após ter ido a votos encabeçando uma lista única.

Participaram no ato eleitoral 603 pessoas, num total de 1.698 militantes com capacidade eleitoral, adiantou à Lusa Davide Amado. De acordo com os resultados provisórios, a lista encabeçada por Davide Amado somou 92% dos votos, acrescentou.

Em declarações por escrito à agência Lusa no início da semana, Davide Amado referiu que se recandidatou para “mobilizar, preparar e ganhar” as autárquicas de 2029.

“O objetivo de um partido como o nosso é, naturalmente, voltar a liderar um projeto de governação para a cidade. Esse já era o objetivo nas autárquicas de 2025 e continuará a ser o nosso trabalho nos próximos anos”, sublinhou.

Davide Amado, que foi presidente da junta lisboeta de Alcântara de 2013 até 2025, encabeçou a lista A para a Concelhia de Lisboa do PS, que integra ainda como membros efetivos, num total de 61, o socialista Pedro Cegonho (3.º da lista), que presidiu à Associação Nacional de Freguesias de 2014 a 2020, e três dos quatro atuais vereadores do PS na Câmara Municipal, nomeadamente Sérgio Cintra (37.º), Carla Madeira (41.º) e Pedro Anastácio (42.º), assim como 11 dos 12 presidentes de juntas eleitos pelo PS.

Alexandra Leitão, que lidera a vereação socialista na Câmara de Lisboa, e André Moz Caldas, atual presidente da Assembleia Municipal, constam no final da lista como membros suplentes, respetivamente nos lugares 121.º e 120.º.

Relativamente ao trabalho da Concelhia de Lisboa, Davide Amado realçou o assumir da liderança desta estrutura política “num ciclo particularmente exigente para o PS na capital, marcado pelas eleições legislativas de 2025 e, poucos meses depois, pela preparação das eleições autárquicas”.

Esse ciclo político, de acordo com Davide Amado, foi também marcado por uma reorganização de temas e pessoas, pela mobilização das secções e freguesias e pela preparação de uma campanha autárquica “exigente”, num contexto em que o PS estava na oposição ao executivo municipal liderado pelo social-democrata Carlos Moedas, tendo o autarca do PSD voltado a vencer nas eleições de 2025, derrotando a candidatura “Viver Lisboa” — PS/Livre/BE/PAN, encabeçada pela socialista Alexandra Leitão.

“A habitação, o custo de vida, a mobilidade e o funcionamento quotidiano da cidade assumiram maior preponderância na discussão interna e no trabalho dos eleitos”, expôs o socialista, referindo que nas eleições autárquicas de 2025, embora o PS não tenha recuperado a Câmara Municipal de Lisboa, a candidatura PS/Livre/BE/PAN “manteve uma forte implantação territorial na cidade”.

A coligação liderada pelo PS venceu 12 das 24 freguesias de Lisboa, destacou Davide Amado, considerando que a candidatura socialista “preservou a maioria dos territórios onde já governava e recuperou Arroios”.

“Muitas dessas lideranças são hoje renovadas, intergeracionais, diversas e representativas dos lisboetas. Temos nas freguesias da cidade excelentes exemplos de políticas públicas de proximidade, que fazem a diferença”, defendeu.