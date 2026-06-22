O candidato do movimento de extrema-direita Defensores da Pátria, Abelardo de la Espriella, é dado como vencedor das eleições presidenciais na Colômbia com mais de 12,9 milhões de votos (49,65%), noticia a imprensa colombiana. Estas eleições (que foram a segunda volta) foram consideradas uma das mais disputadas e com maior participação dos últimos anos na Colômbia.

Se inicialmente os boletins apontavam o candidato da oposição, Iván Cepeda, como estando em vantagem, o contrário veio a verificar-se, relata o jornal La Republica. Com 99,3% das urnas apuradas em pré-contagem, De La Espriella — que foi formalmente apoiado por Donald Trump — reunia 12.951.391 votos (49,65%). Cepeda, por sua vez, somava 12.703.705 votos (48,70%). Os dois candidatos ficaram separados por cerca de 247 mil votos.

Na Colômbia, a pré-contagem dos votos consiste numa comunicação por telefone feita feita pelos presidentes das mesas nas assembleias de voto, a fim de transmitir rapidamente ao público uma ideia dos resultados. No entanto, os resultados oficiais só são anunciados depois da contagem física dos votos validada pelas comissões de escrutínio lideradas por funcionários judiciais.

Ainda assim, durante a noite (madrugada em Portugal) o resultado foi reconhecido pelo próprio De La Espriella. “Colômbia, aqui está o teu Tigre! Colômbia, aqui está o teu Presidente!”, escreveu numa publicação na rede social X. E, no seu perfil nesta rede social acrescentou uma nova informação: “Presidente eleito da Colômbia pelo movimento Defensores da Pátria.”

Colombia aquí está tu Tigre ¡Colombia aquí está tu presidente! Firme por la Patria. ????

(A.D.L.E) ???????????? pic.twitter.com/2TcyPS2HGK — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 22, 2026

“Triunfou a dignidade nacional, triunfou a esperança. Hoje é uma noite maravilhosa em que brilhou a democracia e a Colômbia demonstrou a sua grandeza. Esta é a noite em que marcamos uma nova ordem: a Pátria Milagre”, escreveu noutra publicação.

Abelardo de la Espriella, um milionário conhecido como “O Tigre”, é um outsider político que defende uma política de mão de ferro na área da segurança, num país que tem sido assolado pela violência das milícias dissidentes das FARC. Propondo um modelo semelhante ao de Nayib Bukele, Presidente de El Salvador, recebeu o apoio direto do Presidente Donald Trump (“por causa dos seus incríveis feitos na vida e do seu apoio político a mim”).

Durante a noite o secretário de Estado dos EUA, Marc Rubio, felicitou De La Espriella “pela sua vitória eleitoral”. “A Administração Trump aguarda com expectativa trabalhar de perto com a sua administração para aumentar a cooperação em segurança regional, acabar com a imigração ilegal para os Estados Unidos e fortalecer os nossos laços económicos. Os melhores dias da Colômbia estão a chegar”, lê-se numa publicação na rede social X.

Just spoke to Colombian President-Elect @ABDELAESPRIELLA to congratulate him on his electoral victory. The Trump Administration looks forward to working closely with your incoming administration to advance regional security cooperation, end illegal immigration to the United… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 22, 2026

Antes disso, o até então Presidente colombiano Gustavo Petro (que passaria o testemunho da esquerda da Cepeda) apressou-se a desvalorizar os dados iniciais. “Não se pode proclamar ninguém Presidente”, escreveu no X, aludindo à diferença que separava os dois candidatos ainda sem confirmação oficial dos resultados. “O escrutínio é que determina quem é o Presidente. Obedeço aos funcionários judiciais.”

Con los mismos datos de la registraduria, el resultado de pre conteo en este momento es 49,3 por Abelardo y 49 por Cepeda. No sé puede proclamar ninguno presidente Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces. Tranquilidad entre la ciudadanía… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

Notícia atualizada às 8h11 de dia 22 de junho