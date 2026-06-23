“Era o inimigo pessoal” do Presidente russo por ter feito “algo imperdoável” para Vladimir Putin: divulgou a notícia do affair de Vladimir Putin com a atleta olímpica Alina Kabaeva. Na sexta-feira passada, o jornalista russo Grigory Nekhoroshev foi encontrado morto na casa em Riga, na capital da Letónia, onde vivia como refugiado político há doze anos.

A notícia foi dada pela também jornalista russa Bozhena Rynska, que escreveu no Telegram que o homem “morreu em casa após ter ingerido cogumelos no quintal” que eram venenosos. “A sua morte foi incrivelmente estúpida — foi envenenado por cogumelos-de-mel. Por que raio se deu ao trabalho de comer cogumelos tão traiçoeiros como os cogumelos-de-mel?“, afirmou, acrescentando que é algo que não tem explicação para ela.

Grigory Nekhoroshev trabalhou em vários jornais russos e chegou a ser correspondente da BBC na capital russa. Enquanto editor-executivo do Correspondente de Moscovo, o jornalista foi responsável por divulgar o caso extraconjungal de Vladimir Putin com Alina Kabaeva. Na altura, em 2008, o Presidente russo ainda era casado com Lyudmila Putina, de quem se divorciou anos depois.

Segundo lembra o jornalista antirregime Andrey Malgin na sua conta do Telegram, o jornal em que trabalhava Grigory Nekhoroshev foi “fechado” no dia seguinte à notícia do affair, sendo que o editor-executivo foi “levado” para ser interrogado pelos serviços secretos russos, o Serviço de Segurança Federal (FSB), tendo sido obrigado a sair da Rússia por algum tempo.

Vladimir Putin nunca terá perdoado o jornalista. Numa conferência de imprensa em Itália em que foi questionado sobre a relação extraconjugal, o Presidente russo atacou duramente Grigory Nekhoroshev: “Sempre detestei as pessoas que andam por aí com as suas fantasias eróticas a meter o nariz cheio de ranho na vida de outra pessoa”, atirou. Oficialmente, o chefe de Estado nunca admitiu ter mantido qualquer relação com Alina Kabaeva.

Grigory Nekhoroshev vivia na Letónia desde 2014. O jornalista Andrey Malgin acredita que Vladimir Putin será “informado” da sua morte. No mesmo sentido, citado pela rádio britânica LBC, outro jornalista russo, Igors Vatoļins, considera que “Putin nunca o perdoou”.

Em 2023, o cientista espacial russo Vitaly Melnikov também morreu após ter consumido cogumelos. Ainda foi hospitalizado, mas não sobreviveu.