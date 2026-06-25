O Presidente angolano felicitou esta quinta-feira Moçambique pelos 51 anos de independência, país com o qual Angola partilha laços sólidos de amizade e profunda compreensão a todos os níveis da vida política doméstica e internacional.

João Lourenço, numa mensagem que dirigiu ao seu homólogo moçambicano, Daniel Chapo, transmitiu em nome do executivo angolano e no seu próprio, “as mais vivas felicitações ao povo de Moçambique e ao Governo moçambicano”.

O chefe de Estado angolano destacou que além do passado comum que os liga, os dois países partilham uma trajetória que é a base sólida sobre a qual assentam as relações de solidariedade e de cooperação entre ambos, “que se vão estreitando continuamente em benefício do progresso e desenvolvimento”.

“Ligam-nos laços sólidos de amizade e de profunda compreensão a todos os níveis da vida política doméstica e internacional, o que abre caminho para um intercâmbio profícuo no plano económico e social, com resultados benéficos para os nossos povos”, lê-se na mensagem.