Suzanne Huurman, única médica-chefe no Mundial. "Ouvi mil vezes na minha carreira: 'Como mulher, não podes estar aqui'"

Mais tarde, conseguiu uma posição na equipa dos homens. No entanto, Suzanne recordou ter ouvido dezenas de vezes: “Como mulher, não podes estar na equipa principal masculina“. Longe de se deixar abalar, adotou uma postura prática: “Sempre tentei dar o meu melhor todos os dias. Se eu percebesse que não ia alcançar a posição que desejava em algum lugar, pensava: ‘Este não é o lugar para mim’. Existem mil outros lugares. Vou procurar outra oportunidade”.

Foi assim que chegou à seleção de Curaçau. O médico anterior da equipa contactou-a para ter ajuda com os exames médicos exigidos pela FIFA. Mas a situação mudou abruptamente. “O médico não pôde continuar porque a sua filha estava com uma doença muito grave. Ele disse-me que precisava de ficar com ela. Então, ele e o outro médico recomendaram-me para cuidar de tudo relacionado à seleção nacional”. Suzanne não hesitou e assumiu o desafio de liderar a saúde da nação mais pequena de sempre a jogar num Mundial, com apenas 150 mil habitantes.

Instagram de Suzanne Huurman

A dimensão do seu feito só se tornou clara numa reunião da FIFA em Atlanta, quando lhe deram os parabéns por ser a única mulher entre os 48 médicos-chefes do torneio. Habituada a trabalhar rodeada de homens, Suzanne confessou que nem tinha reparado: “É tão normal para mim…”.

Instagram de Suzanne Huurman

Ao partilhar o seu percurso, a médica recusa o papel de protagonista, preferindo usar a sua voz para inspirar a próxima geração. “Espero que as jovens médicas que estão a estudar vejam que é possível alcançar o emprego dos seus sonhos“, afirmou.

Segundo Suzanne, contar estas histórias é essencial para derrubar os preconceitos que ainda existem no desporto. A inclusão de árbitras no Mundial já foi um avanço, mas a médica alertou que falta haver treinadoras também.

Sobre o futuro, ainda não há planos definidos. “Nunca tive um próximo sonho. Sempre vivi o momento. Recebi ligações do Go Ahead Eagles, PSV, Real Madrid, FIFA, Curaçau, Comité Olímpico… Nunca me candidatei a nada. Faço o que amo, sei que o faço bem porque me dedico ao máximo todos os dias, e veremos o que vem a seguir”, contou.