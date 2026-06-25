Acompanhe o nosso artigo em direto sobre o sismo na Venezuela

Chega, IL e Livre manifestaram esta quinta-feira solidariedade com as vítimas dos sismos na Venezuela, em particular com a comunidade luso-venezuelana, tendo os liberais apelado ao Governo português “que promova todos os esforços para uma ajuda rápida”.

Numa publicação na rede social X, o presidente do Chega, André Ventura, afirmou estar a acompanhar “com profunda tristeza e preocupação” a “tragédia que se abateu sobre a Venezuela”.

“Quero expressar a minha solidariedade e deixar uma palavra de força a todas as vítimas, em especial à nossa comunidade portuguesa aí residente”, escreveu.

É com profunda tristeza e preocupação que tenho acompanhado a tragédia que se abateu sobre a Venezuela. Quero expressar a minha solidariedade e deixar uma palavra de força a todas as vítimas, em especial à nossa comunidade portuguesa aí residente. — André Ventura (@AndreCVentura) June 25, 2026

Também na rede social X, a IL expressou a sua “total solidariedade com a comunidade luso-venezuelana nesta hora difícil” e apelou ao “Governo português que promova todos os esforços para uma ajuda rápida”.

???????????????? A Iniciativa Liberal expressa a sua total solidariedade com a comunidade luso-venezuelana nesta hora difícil e apela ao governo português que promova todos os esforços para uma ajuda rápida. — Iniciativa Liberal (@LiberalPT) June 25, 2026

Na mesma rede social, a co-porta-voz do Livre Isabel Mendes Lopes disse estar a acompanhar “de coração apertado as notícias que chegam da Venezuela”.

“Toda a solidariedade para com o povo venezuelano e a comunidade portuguesa na Venezuela. A comunidade internacional, incluindo a UE e Portugal, tem de mobilizar toda ajuda para que vidas possam ser salvas”, escreveu.

De coração apertado com as notícias que nos chegam da Venezuela. Toda a solidariedade para com o povo venezuelano e a comunidade portuguesa na Venezuela. A comunidade internacional, incluindo a UE e Portugal, tem de mobilizar toda ajuda para que vidas possam ser salvas. — Isabel Mendes Lopes (@Isabel_ml_) June 25, 2026

Dois grandes sismos foram registados na Venezuela, na quarta-feira, causando pelo menos 32 mortos e mais de 700 feridos, segundo balanço oficial provisório.

O primeiro sismo de magnitude 7,2 ocorreu a cerca de 200 quilómetros de Caracas, seguido por um segundo de magnitude 7,5 e por cerca de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na região de La Guaira, a norte de Caracas, uma das mais afetadas.

As autoridades venezuelanas decretaram o estado de emergência.