Cinco pessoas morreram e várias ficaram feridas esta quarta-feira, na cidade de Antuérpia, na Bélgica, na sequência de um incêndio que deflagrou num prédio residencial de dez andares na margem esquerda do rio Escalda, confirmaram as autoridades belgas.

O alerta foi dado às 9h53 (8h53 em Lisboa) e as autoridades informaram que o fogo teve origem no oitavo piso do prédio, onde residem mais de 200 pessoas.

O edifício foi totalmente evacuado enquanto decorriam as operações de combate às chamas. Os bombeiros mobilizaram recursos significativos, incluindo uma grande escada, para resgatar residentes que se tinham refugiado nas varandas, de acordo com as imagens divulgadas.

“É um balanço pesado”, confirmou a porta-voz da polícia belga, Kim Bastiaens, aos jornalistas. Já uma responsável dos bombeiros, Marie De Clercq, assinalou que o incêndio era “muito complexo” e a falta de visibilidade criada pelo fumo no interior do edifício dificultou o trabalho dos bombeiros.

« L’immeuble compte 10 étages et abrite plus de 200 personnes » : plusieurs morts dans un terrible incendie ce mercredi à Anvers https://t.co/gA61N5oxsN — RTL info (@rtlinfo) July 1, 2026

As causas do incêndio estão ainda por apurar, tendo já sido aberta uma investigação.