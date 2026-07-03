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O presidente da Câmara de Águeda disse esta sexta-feira que o incêndio de Vouzela que passou durante a madrugada para o concelho de Águeda, no distrito de Aveiro, atingiu apenas anexos e casas devolutas, adiantando que não há pessoas desalojadas.

“As informações que tenho até agora são de anexos e casas devolutas e até algumas em ruínas. Mas temos de fazer o balanço. Isto passou próximo de dezenas de aldeias e temos que avaliar com mais calma o que aconteceu”, disse Jorge Almeida à Lusa, adiantando, às 9h, que não havia pessoas desalojadas.

O autarca (PSD e MPT) aguardava a entrada em ação dos meios aéreos para ajudar a combater este incêndio, que diz ser “atípico, com uma brutalidade em termos de progressão”.

“As projeções são diabólicas. Com este vento todo a empurrá-lo criou aqui um corredor por aqui abaixo desde Macieira de Alcoba até à cidade que foi uma coisa fantástica. Eram 10 da noite [22h de quinta-feira] e estava tudo tranquilo em Águeda, apesar de nos apercebermos da aproximação do incêndio, e às 4h30 ele já estava na cidade”, disse.

Apesar de o incêndio ter entrado no concelho durante a madrugada, o presidente da Câmara disse que as pessoas estavam todas em alerta.

Jorge Almeida diz ter conhecimento de uma pessoa ferida com queimaduras, adiantando não saber em que condições é que ela se queimou: “Aparentemente tentou ele próprio fazer qualquer tipo de combate ao incêndio e as coisas não correram bem. Foi evacuado com algumas queimaduras”, explicou.

Em declarações à Lusa, o comandante António Ribeiro, do Comando Sub-regional da Região de Aveiro, referiu que o incêndio de Vouzela (distrito de Viseu) foi parar ao centro da cidade de Águeda durante a noite, mas neste momento a situação está pacífica naquela área.

“Está muito fumo. Isto parece que é nevoeiro cerrado, mas com vida normal. As estradas estão abertas e está tudo a circular”, disse o comandante.

António Ribeiro referiu que a maior preocupação neste momento é toda a linha de fogo que vem pela parte sul do incêndio desde Cambra (Vouzela) até Águeda que apanha muitas povoações pelo meio, adiantando que para já não foi necessário evacuar casas.

“Houve a defesa das povoações por onde o fogo passou, mas não chegou a haver evacuações”, adiantou o responsável.

A Câmara de Águeda já ativou o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil.

Este incêndio já obrigou ao encerramento da Linha do Vouga entre as estações de Águeda e Sernada do Vouga.

Segundo informação das Infraestruturas de Portugal (IP), encontra-se suspensa a circulação ferroviária entre Águeda e Sernada do Vouga devido a incêndio junto à via.

O incêndio teve início às 3h4 de quinta-feira em Tourelhe, freguesia de Cambra. Pelas 9h, a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicava que estavam 903 operacionais no terreno, apoiados por 280 veículos e cinco meios aéreos.