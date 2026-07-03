A Câmara da Guarda agendou cerca de 200 iniciativas culturais, desportivas e de animação para os meses de julho, agosto e setembro para “tornar o verão da cidade mais alta memorável e rico em experiências”.

A agenda “Guarda O Verão” foi apresentada esta sexta-feira pelo município nos antigos Paços do Concelho, na Praça Luís de Camões.

“É a melhor agenda dos últimos tempos. Temos oito festivais e 200 iniciativas para que os nossos fiquem por cá e outros venham até à Guarda“, sustentou o presidente da Câmara, Sérgio Costa.

A programação “Guarda O Verão” pretende transformar a cidade e o concelho “numa plataforma viva de cultura, desporto, entretenimento e tradição contribuindo para tornar o verão da cidade mais alta memorável e rico em experiências”, acrescentou.

Das propostas agendadas, o grande destaque vai para o regresso das Festas da Cidade, que não se realizavam desde 2023 e que vão decorrer de 27 de julho a 02 de agosto, no Parque Urbano do Rio Diz.

“Serão sete dias de animação com um cartaz que combina música erudita – Banda Sinfónica da PSP (27 de julho), com as novas vozes da música urbana portuguesa, como Chico da Tina (28 de julho), Wet Bed Gang (29 de julho), Sam The Kid e Mundo Segundo (30 de julho), Nuno Ribeiro (31 de julho) – e um dos maiores fenómenos da música lusófona, os Calema (01 agosto)”.

O evento integra ainda a Festa da Juventude com campismo gratuito mediante reserva.

Neste trimestre estão também de volta o Guarda Wine Fest (10 a 12 de julho) os festivais de jazz (07 a 12 de julho), de blues (06 a 09 de agosto) e de cultura popular, mas também a Feira Farta (18 a 20 de setembro).

Os palcos estarão montados no centro histórico da cidade, na Alameda de Santo André, Teatro Municipal da Guarda (TMG), Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, Museu da Guarda, nas aldeias e praias fluviais.

De 14 a 22 de agosto, dezenas de jovens estudantes de música vão participar, na Guarda, no campo de férias “Estrela Music Summer Camp”, que resulta de uma parceria do município com a Orquestra Filarmónica Portuguesa.

Além de frequentarem ensaios e masterclasses, os participantes vão dar concertos pela cidade, com a participação de solistas nacionais e internacionais.

De 3 a 9 de setembro será a dança que vai ocupar vários espaços urbanos e o TMG com o ContraDança/Festival de Dança e Movimento Contemporâneo, organizado em parceria com a ASTA/Teatro e Outras Artes.

As propostas contemplam dança vertical, circo contemporâneo, workshops e espetáculos de referência.

No desporto, realce para o “Guarda Racing Days” (4 e 5 de julho), a corrida “Night Run” (11 de julho), o Campeonato de Supercross (8 de agosto) e a XVI Perícia da Guarda (19 de julho).

Já o ciclo de Festivais de Cultura Popular vai prosseguir na Arrifana (4 e 5 de julho), Videmonte (31 de julho, 1 e 2 de agosto), Valhelhas (7, 8 e 9 agosto), Castanheira (15 e 16 agosto); Menoita (29 e 30 agosto) e Fernão Joanes (12 e 13 setembro).

Já o ciclo “Ao Largo” vai levar, até 5 de setembro, música erudita, cinema e poesia a espaços rurais do concelho, como igrejas, forjas, quintas, praças de aldeia e praias fluviais.

Segundo o presidente da Câmara da Guarda, o orçamento do “Guarda O Verão” ultrapassa os 500 mil euros, mas “é um investimento que faz sentido para atrair visitantes e animar a economia local”.

Sérgio Costa adiantou que todos os espetáculos programados serão de entrada gratuita, com exceção das Festas da Cidade.

“Queremos retomar as Festas em definitivo, mas com uma estratégia financeira. Por isso, vamos cobrar bilhete para que a autarquia possa ter o retorno financeiro e as Festas terem continuidade nos próximos anos, uma vez que não há financiamento comunitário para estas coisas”, justificou.