O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) pagou aos seus beneficiários, sobretudo empresas, 13.193 milhões de euros até julho, o equivalente a 59% do valor contratado e a 60% do aprovado, segundo o último relatório de monitorização.

Só na última semana, o plano desembolsou mais 89 milhões de euros.

Com os maiores valores recebidos estão as empresas (4.716 milhões de euros), as entidades públicas (2.656 milhões de euros) e as autarquias e áreas metropolitanas (2.055 milhões de euros).

Seguem-se as empresas públicas (1.434 milhões de euros), as escolas (637 milhões de euros), as instituições do ensino superior (554 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (450 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (362 milhões de euros) e, por último, as famílias (328 milhões de euros).

A execução do PRR segue nos 61%.

Por sua vez, as aprovações de projetos estão em 24.679 milhões de euros, abaixo dos 24.928 milhões de euros anteriormente reportados.

A liderar as aprovações de projetos estão as empresas (8.473 milhões de euros), seguidas pelas entidades públicas (4.730 milhões de euros) e pelas autarquias e áreas metropolitanas (4.710 milhões de euros).

Destacam-se ainda as empresas públicas (2.675 milhões de euros) e as instituições do ensino superior (1.006 milhões de euros).

Com menos de 1.000 milhões de euros aparecem as escolas (992 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (882 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (731 milhões de euros) e as famílias (480 milhões de euros).

Até quarta-feira, o PRR recebeu 516.521 candidaturas, sendo que 486.218 foram analisadas.

Já as candidaturas aprovadas fixaram-se em 383.900, menos 118.

A Comissão Europeia (CE) emitiu, na quinta-feira, uma avaliação preliminar positiva ao 9.º pedido de pagamento do PRR, abrindo o caminho ao desembolso de 2,3 mil milhões de euros, segundo um comunicado.

Na nota, divulgada pelo Ministério da Economia e da Coesão Territorial, lê-se que este pedido foi submetido a 18 de maio, tendo a CE reconhecido “o cumprimento dos 51 marcos e metas submetidos”.

“Esta avaliação abre caminho ao desembolso de 2,3 mil milhões de euros”, assegurou ainda a tutela.

O PRR pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.