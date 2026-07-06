A Câmara de Albergaria-a-Velha vai ceder temporariamente o acervo do futuro Museu dos Recursos Hídricos ao município de Seia, informou esta segunda-feira a autarquia.

Nos termos de um protocolo assinado domingo com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e o município de Seia, o acervo histórico e documental será cedido, por seis meses, para ficar em exposição no Centro de Interpretação da Serra da Estrela.

“A coleção ilustra a complexa relação histórica entre os serviços públicos, a gestão da água e as dinâmicas sociais e económicas no país”, integrando livros, documentos, fotografias e instrumentos tecnológicos que retratam o saber dos profissionais dos antigos Serviços Hidráulicos.

O protocolo celebrado entre as três entidades pretende garantir que as peças não fiquem confinadas a reservas, “materializando um compromisso conjunto de proteger, valorizar e manter acessível ao público esse património histórico. O acervo em causa, propriedade da Agência Portuguesa do Ambiente, destina-se a integrar o futuro Museu e Arquivo Histórico dos Recursos Hídricos.

A Câmara de Albergaria-a-Velha apresentou o projeto museológico que deverá aproveitar a estrutura da antiga Fábrica de Papel de Valmaior, com uma construção bruta de 2.300 metros quadrados, junto ao Rio Caima.

O novo equipamento vai ser constituído por uma zona de acolhimento, núcleo museológico com espaço expositivo, depósito e arquivo, sala de leitura, espaços técnicos, gabinetes de trabalho, um pátio interior e uma zona verde.