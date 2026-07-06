O Movimento Futuro da Costa sugeriu esta segunda-feira à autarquia de Almada a criação de um portal público para divulgação em tempo real das interrupções no abastecimento de água, tempo estimado para a reposição do serviço e histórico de ocorrências.

Esta é uma das reivindicações do “Memorando pela água de Almada”, entregue pelo movimento nos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS), onde esta segunda-feira se concentraram vários moradores no concelho em protesto pelas sucessivas falhas no abastecimento de água no concelho, e na Câmara Municipal.

Pedro Félix, do Movimento Futuro da Costa, que se candidatou nas últimas autárquicas à Junta de Freguesia da Costa da Caparica e que é atualmente deputado na Assembleia de Freguesia, explicou que era importante que a autarquia fosse clara na mensagem aos munícipes, que explicasse à população o que está em causa.

“As explicações que tiveram até agora não são suficientes”, disse à agência Lusa.

No memorando esta segunda-feira entregue numa reunião com o presidente dos SMAS, Luís Palma, o movimento propõe ainda a elaboração e divulgação pública de um plano plurianual para a renovação das condutas mais antigas e críticas do concelho, definindo prioridades técnicas, calendário de execução e investimento previsto.

Defende ainda o movimento que, sempre que ocorram cortes prolongados no abastecimento, sejam ativados pontos de distribuição de água através de autotanques, localizados de forma estratégica, garantindo que toda a população tem acesso à água para as suas necessidades básicas.

Por outro lado, pretende a publicação anual de um relatório sobre o estado da rede, contendo a extensão da rede renovada, o número de roturas, perdas reais de água, investimentos realizados e metas para o ano seguinte.

Outra das propostas prende-se com o crescimento urbano no concelho, defendendo que seja garantido que novos equipamentos e grandes operações urbanísticas contribuam para a adaptação e reforço das infraestruturas de abastecimento sempre que o impacto da operação o justifique.

É também proposta a criação de uma comissão de acompanhamento composta por representantes dos SMAS, Câmara Municipal, assembleias de freguesia e cidadãos, para acompanhar a execução do plano de renovação da rede, e um reforço nos mecanismos de comunicação através de SMS, aplicações móveis e redes sociais, para garantir informação atempada sobre interrupções programadas.

Nos últimos dias, moradores de várias localidades do concelho têm relatado sucessivas falhas de água, tendo sido lançada uma petição que conta já com mais de quatro mil assinaturas, na qual são exigidas medidas urgentes para minimizar os impactos da falta de água.

Os peticionários pedem uma intervenção urgente para que este problema seja resolvido com a maior brevidade possível e manifestam-se “profundamente preocupados e indignados perante as frequentes interrupções no abastecimento de água” que têm afetado parte do concelho, em especial a Costa da Caparica, a Sobreda e os Capuchos.

De acordo com o texto, “há várias semanas que milhares de residentes e comerciantes enfrentam cortes de água recorrentes, muitas vezes durante horas consecutivas e frequentemente em períodos críticos do dia, nomeadamente ao final da tarde e início da noite, quando a maioria das famílias regressa a casa e necessita de utilizar este serviço essencial”.

A Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) pediu esclarecimentos aos SMAS.

O Movimento Futuro da Costa, que se candidatou nas últimas autárquicas, realizou na manhã desta segunda-feira uma concentração de protesto junto aos SMAS, enquanto nas redes sociais está a ser anunciada a realização, na quarta-feira, na Costa da Caparica, de um cordão humano silencioso para apelar à resolução urgente do problema.

Segundo dados do Pordata, o concelho de Almada tem atualmente 202.896 habitantes, mais 19.562 em relação a 2021 (últimos censos) e mais 27.651 em relação a 2011.

O PSD, na oposição no município, anunciou esta segunda-feira que vai apresentar uma moção de censura à liderança concelhia socialista.

A Câmara Municipal de Almada, liderada pela socialista Inês de Medeiros, tem quatro elementos eleitos pelo PS, três pela CDU (PCP-PEV), dois pelo PSD e outros dois eleitos pelo Chega. Em minoria, o PS assinou um acordo de governação com a CDU.