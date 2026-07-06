A PJ deteve um homem de 35 anos por suspeita de tráfico de droga, tendo apreendido 100 quilos de haxixe que terão sido transportados de Espanha e teriam como destino final Coimbra, afirmou esta segunda-feira a Diretoria do Centro.

A detenção, numa operação policial levada a cabo pela Diretoria do Centro, aconteceu no sábado, na área de serviço de Grândola, no distrito de Setúbal, afirmou a Polícia Judiciária (PJ), em nota de imprensa enviada esta segunda-feira à agência Lusa.

Segundo a mesma nota, o suspeito transportava uma “elevada quantidade de estupefaciente, desde Espanha, tendo como destino final a cidade de Coimbra”.

As apreensões levadas a cabo na viatura e numa garagem na Figueira da Foz totalizaram “cerca de 100 quilogramas de haxixe, uma balança de precisão, 1300 euros em dinheiro, dois automóveis e um vasto conjunto de elementos de prova, nomeadamente equipamentos informáticos e de telecomunicações”.

Aquando da detenção na área de serviço de Grândola, foi realizada uma busca ao veículo, tendo sido identificados “dois esconderijos”, que escondiam droga, referiu.

“A detenção foi o culminar de um intenso trabalho de recolha de informação, tendo as diligências desenvolvidas, na manhã de sábado, levado à convicção de que o suspeito transportaria, no veículo que conduzia, produto estupefaciente, o que veio a confirmar-se”, salientou.

O detido na operação intitulada “El Camino” está indiciado pela prática de um crime de tráfico de estupefacientes, não tendo ainda sido presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.