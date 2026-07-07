O presidente da Câmara de Gaia, Luís Filipe Menezes, disse esta terça-feira que quer alargar os descontos nos passes a todos os idosos até final do mandato, em 2029, avançando proximamente para quem tem rendimentos até ao salário mínimo.

“Penso que temos a prazo não muito longo a possibilidade de passar dos 750 euros [valor limite atual de rendimentos para obter descontos] para o valor plafonado pelo salário mínimo [920 euros]”, disse hoje o presidente eleito pela coligação PSD/CDS-PP/IL aos jornalistas, à margem de uma cerimónia de entrega de 18 habitações que decorreu hoje no Jardim do Morro, em Vila Nova de Gaia (distrito do Porto).

Segundo Luís Filipe Menezes, tal mudança fará com que o número de beneficiários passe “de 60 mil putativos usufrutuários, que é o valor atual”, para cerca de 70 mil.

“Até ao fim do mandato [2029], admito que possamos generalizar a todos os idosos com mais de 65 anos, que são neste momento cerca de 80 mil em Gaia”, disse aos jornalistas, após ter referido isso no seu discurso.

No dia 2 de junho, uma proposta do PS para aumentar o apoio do passe Gaia Amiga para os reformados e pensionistas com rendimentos até 1.000 euros, ao invés dos atuais 750, teve votação adiada em reunião de Câmara.

Este passe é direcionado a reformados ou pensionistas residentes no concelho com mais de 65 anos com rendimentos até 750 euros e a beneficiários do Complemento Solidário para Idosos (CSI) também com 65 anos ou mais.

A Câmara de Gaia comparticipa atualmente os aderentes ao cartão Gaia Amiga com 25 dos 30 euros do passe metropolitano da 3.ª idade, e os beneficiários de CSI têm viagens gratuitas na rede Andante municipal, segundo a informação disponível no ‘site’ da autarquia.

De acordo com um documento que já tinha ido à anterior reunião de câmara, a dotação do programa foi alargada dos 700 mil euros iniciais para quatro milhões de euros, após um mês de avaliação.

Em dezembro do ano passado, o presidente da Câmara de Gaia, Luís Filipe Menezes, anunciou que o programa de apoio aos passes dos idosos então em vigor estava a ser reavaliado e seria retomado em 2026, levando o PS a falar num “corte” a 9.000 beneficiários.

Depois de alguma polémica, em fevereiro a autarquia anunciou a criação do cartão Gaia Amiga, direcionado a pensionistas com mais de 65 anos e beneficiários do CSI, dando acesso aos descontos nos transportes públicos.

O cartão Gaia Amiga dá também “gratuitidade ou redução de custos em determinados serviços” e “acesso a iniciativas e vantagens disponibilizadas pelo Município ou entidades parceiras”, segundo a informação disponível no ‘site’ da autarquia gaiense.

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