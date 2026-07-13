A CDU do Porto valorizou esta segunda-feira a gratuidade dos transportes públicos para os residentes na cidade portadores do Cartão Porto, mas defendeu que a medida exige um reforço da oferta e condições dignas de viagem.

“A redução de custos com a mobilidade constitui uma medida positiva para as populações e pode contribuir para aumentar a utilização do transporte coletivo”, referiu a CDU (coligação PCP e PEV), salientando, contudo, que “a gratuitidade não pode ser apresentada como uma medida isolada, desligada da capacidade real da rede de transportes”.

Para a CDU, a previsível subida do número de passageiros não pode traduzir-se em mais sobrelotação, maiores tempos de espera, supressões de viagens ou degradação das condições de transporte.

“Eliminar o preço é importante, mas os utentes precisam também de frequência, cobertura, pontualidade, fiabilidade e conforto”, advertiu, lembrando as recentes situações de sobrelotação e calor excessivo em composições do Metro do Porto, que não constituem “uma condição digna de transporte e podem representar um risco acrescido para crianças, idosos e pessoas com problemas de saúde”.

A CDU exigiu, assim, que a Câmara do Porto, em articulação com os Transportes Metropolitanos do Porto (TMP), a Sociedade dos Transportes Coletivos do Porto (STCP), o Metro do Porto e o Governo “apresente publicamente o plano de reforço da oferta que acompanhará o aumento da procura, identificando operadores, linhas, horários e períodos de maior utilização; as medidas previstas para assegurar os veículos e os trabalhadores necessários ao cumprimento da oferta; um plano imediato de verificação, manutenção e melhoria dos sistemas de climatização dos veículos; medidas de contingência para os períodos de temperaturas mais elevadas e dados regulares sobre procura, lotação, atrasos, supressões e reclamações dos utentes”.

“A gratuitidade deve ser uma verdadeira conquista para as populações e um instrumento para reduzir a utilização do transporte individual” mas, para isso, “precisa de ser acompanhada por mais transporte público, melhores condições de operação e investimento nos operadores públicos”, sustentou.

A coligação referiu ainda que vai questionar a autarquia sobre as medidas concretas previstas, bem como “continuará a defender uma rede pública de transportes com capacidade, qualidade e condições dignas para quem nela viaja e trabalha”.

Os transportes públicos são gratuitos desde sexta-feira para os residentes do Porto portadores do Cartão Porto, que pode ser obtido online (https://cartao.porto.pt/) e noutros locais.

Além do Gabinete do Munícipe, a adesão ao cartão municipal pode ser feita na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, na Piscina Municipal da Constituição, Piscina Municipal de Cartes, Piscina Municipal Eng. Armando Pimentel, Teatro Municipal do Porto – Rivoli, Balcão da Habitação Acessível (Porto Vivo, SRU), na Loja do Cidadão das Antas, no EcoPorto, no Ecocentro da Prelada e Gabinete do Inquilino Municipal (GIM).

Na sexta-feira, na apresentação desta medida, o presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte (PSD, CDS-PP e IL), anunciou que o carregamento da gratuitidade dos transportes será anual.