Uma pessoa foi morta, esta segunda-feira, durante um tiroteio que envolveu o Serviço de Imigração dos EUA (ICE, na sigla inglesa), no estado do Maine, avançou o presidente da Câmara dos Representantes do Maine, Ryan Fecteau.

Dirigindo-se diretamente aos residentes do estado, Fecteau anunciou no Facebook que a polícia e o Departamento de Segurança Pública estavam no local a recolher mais informações. “Espera-se que o FBI também investigue o caso. Estes são os detalhes que tenho neste momento. Irei fornecer mais atualizações à medida que me forem sendo transmitidas”, acrescentou.

Segundo o jornal The Guardian, o departamento policial de Biddeford, no Maine, que não prestou declarações à agência Reuters, afirmou num comunicado que interveio no incidente com o Serviço de Imigração e Alfândegas dos Estados Unidos da América e que estava a garantir a segurança no local. O departamento remeteu o pedido de informação da agência de notícias para o ICE.

Em declarações à CNN, a polícia garantiu que o caso não representa ameaças à população.

Chellie Pingree, deputada democrata, disse estar “perturbada e indignada” com o sucedido, apelando a uma investigação sobre o incidente. “Porque é que estão em Maine?”, questionou.

O tiroteio aconteceu poucos dias depois de um agente federal ter morto a tiro um migrante mexicano a caminho do trabalho, em Houston, Texas, na terça-feira passada. Em comunicado, a agência tutelada pelo Departamento de Segurança Interna (DHS) alegou que o construtor mexicano, Lorenzo Salgado Araujo, “recusou seguir uma série de ordens verbais e tentou atropelar o agente de autoridade”, o que levou o agente a disparar, em autodefesa.

A versão tem vindo a ser contestada por testemunhas presentes no local, que negaram que o homem tenha “usado o seu veículo como arma” durante o confronto. Um porta-voz do DHS afirmou, inclusivamente, que Salgado não era o alvo da operação de detenção do ICE, mas que mandaram parar a sua carrinha por haver uma pessoa no interior “parecida” com o alvo, citou o The Guardian.

O tiroteio em Biddeford marca o 11º tiroteio fatal envolvendo agentes federais do ICE, desde que Trump assumiu o poder pela segunda vez, no início de 2025.

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