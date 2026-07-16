A PSP encontrou um dormitório clandestino em Belas, no concelho de Sintra, durante uma operação conjunta com a Polícia Municipal e o Núcleo de Estrangeiros e Controlo Fronteiriço do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), foi esta quinta-feira anunciado.

Segundo o Cometlis da Polícia de Segurança Pública (PSP), esta quinta-feira, o caso “de extrema gravidade” foi detetado durante a operação de fiscalização em diversos locais daquele concelho do distrito de Lisboa, com o objetivo de identificar e combater situações de alojamento e arrendamento ilegais.

Nas traseiras de um supermercado na zona de Belas, as autoridades encontraram “um anexo adaptado clandestinamente como dormitório, composto por dois quartos de dimensões exíguas, cozinha e instalação sanitária”, com “fortes indícios de ocupação permanente e habitabilidade ilegal”, onde se encontravam instalados “em beliches, pelo menos cinco cidadãos estrangeiros”.

Todos os cidadãos se encontravam em situação de permanência legal em território nacional, salientou a PSP.

No âmbito da mesma operação, foi ainda detetada uma situação de alojamentos ilegais na área de Mem Martins, envolvendo dois complexos habitacionais explorados pela mesma pessoa, que “albergarão cerca de 12 agregados familiares, num total indeterminado de pessoas, em condições presumivelmente ilegais”, indicou a polícia.

O suspeito não fazia contratos de arrendamento escritos nem passava recibos, exigindo o pagamento em dinheiro, operando, assim, à margem da lei.

“Estas operações conjuntas são de extrema importância, pois constituem um instrumento fundamental para a salvaguarda da segurança comunitária, do ordenamento do território e da proteção das franjas mais vulneráveis da população, muitas vezes submetidas a condições habitacionais degradantes”, salientou a PSP.