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Centenas de manifestantes organizaram esta quinta-feira protestos em várias cidades ucranianas, contra a demissão do ministro da Defesa da Ucrânia, Mykhailo Fedorov, conhecida na quarta-feira.

Em Kiev, os jornalistas da Agência France Presse observaram centenas de pessoas reunidas numa praça no centro da cidade de Kiev, agitando bandeiras da Ucrânia e da União Europeia e gritando palavras de ordem como “vergonha” e “tragam Fedorov de volta”.

As manifestações ocorreram um dia após o anúncio da saída de Mykhailo Fedorov no quadro de uma ampla reformulação do Governo determinada pelo Presidente, Volodymyr Zelensky.

Mykhailo Fedorov anunciou na quarta-feira que iria abandonar o cargo, após a demissão da primeira-ministra.

“Foi uma grande honra servir o povo ucraniano como ministro da Defesa”, disse Fedorov numa longa mensagem difundida através das redes sociais onde enumerava o desempenho do Ministério da Defesa desde janeiro.

It has been a great honor to serve the Ukrainian people as the Minister of Defense. Here is what our team managed to achieve: 1. Disabled Starlink access for Russian forces. 2. Took over a Ministry of Defense with zero budget, took a risk, reallocated funds from payroll from… pic.twitter.com/18B5QQaeqL — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) July 15, 2026

Fedorov foi nomeado ministro da Defesa no início do ano.

A primeira-ministra da Ucrânia, Yulia Svyrydenko, demitiu-se na terça-feira, com a aprovação do Parlamento, como parte da reformulação do Governo iniciada pelo Presidente Volodymyr Zelensky.

O chefe de Estado ucraniano ainda não nomeou um sucessor para a chefia do Governo.