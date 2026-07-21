Um homem esfaqueou e feriu dois turistas greco-americanos esta terça-feira de manhã, perto da Acrópole, em Atenas, a principal atração turística da Grécia, informou a polícia.

O agressor atacou um homem e uma mulher com uma faca perto da entrada do Museu da Acrópole, que fica no sopé da colina da Acrópole, por volta das 7h05 locais.

A mulher sofreu ferimentos ligeiros no braço, enquanto o homem ficou ferido mais gravemente na perna, segundo as autoridades. Os agentes da unidade de intervenção imediata da polícia (DIAS, na sigla grega) dirigiram-se rapidamente ao local, onde estancaram a hemorragia até à chegada da ambulância, que prestou primeiros socorros à vítima.

O agressor foi imobilizado e detido por agentes da Direção da Polícia de Atenas, enquanto os dois turistas foram levadas para o hospital. A identidade do agressor não foi imediatamente esclarecida, mas a polícia indicou que parecia estar a sofrer de problemas psicológicos.

Os primeiros relatos, avançados pela fonte noticiosa Euronews, indicam que, pouco antes do ataque, a linha de emergência da polícia recebeu uma chamada a alertar para um homem que empunhava uma faca e ameaçava quem passava na entrada sul da atração arqueológica.

Ataques como este são raros na Grécia.

A colina da Acrópole, em Atenas, alberga o templo do Partenon, com quase 2.500 anos, bem como outros monumentos, e atrai milhões de turistas. No ano passado, cerca de 4,6 milhões de pessoas visitaram o local.

[Já saiu o segundo episódio de “O Candidato Perfeito”. Em “Câmara Lenta”, José Valbom acorda num armazém, vigiado por homens que falam russo. Os inspetores seguem o rasto de um carro preto. A polícia aperta o cerco, mas o tempo está a esgotar-se. Este novo podcast de ficção do Observador, em parceria com a Coyote Vadio, é a continuação da história de “O Zé faz 25”. Conta com as vozes de José Raposo, Tiago Teotónio Pereira, Madalena Almeida, Vera Moura, Paulo Calatré, Susana Brandão, Sara Matos, Fábio Baptista, Pedro Laginha e Carla Andrino. Pode ouvir o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no YouTube.]