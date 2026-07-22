A GNR recuperou na semana passada 142 jerricans de combustível no mar Mediterrâneo, em Espanha, no âmbito de uma missão da Frontex que envolveu a interceção de uma embarcação de alta velocidade (EAV), foi divulgado esta terça-feira.

A operação, que decorreu a 16 de julho, foi realizada pela tripulação da Lancha de Patrulhamento Costeiro (LPC) Bojador, da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF), atualmente destacada em Espanha.

A embarcação encontra-se destacada no âmbito da Operação Conjunta da Frontex (Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira) Spain Indalo 2026, liderada pela Guardia Civil.

“Em coordenação com o Centro Internacional de Coordenação (ICC) de Madrid, verificou-se necessário intercetar uma EAV. No decorrer da ação, foram recuperados do mar 142 jerricans de combustível que tinham sido arremessados à água pela embarcação”, destacou a GNR em comunicado.

Os jerricans recuperados foram entregues às autoridades espanholas, acrescentou.

“A intervenção permitiu contribuir para a segurança da navegação marítima, prevenir uma potencial situação de poluição marinha e constranger a capacidade dos elementos que governavam aquela embarcação”, realçou ainda.