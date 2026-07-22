O Presidente norte-americano afirmou esta terça-feira que o regime iraniano “está desesperado” para negociar com os Estados Unidos, mas avisou que Washington deverá intensificar a ofensiva militar, principalmente se o Irão continuar a atacar navios no Estreito de Ormuz.

“Querem desesperadamente reunir-se e, até que estejam prontos para se encontrar de forma significativa, não temos interesse”, afirmou o líder norte-americano, acreditando que o Irão não será capaz de se “reconstruir”. “Sinceramente, ainda não viram nada. Temos sido bonzinhos. Não acredito que consigam reconstruir”, declarou Donald Trump.

Antes de se reunir com o Presidente libanês na Casa Branca esta terça-feira, Josef Aoun, Trump afirmou que as autoridades iranianas “querem encontrar-se a todo o custo”, mas garantiu que os Estados Unidos não têm interesse em retomar contactos enquanto Teerão não demonstrar uma vontade séria de negociar. “E até que estejam prontos para se encontrarem de forma significativa, não temos o mínimo interesse”, referiu.

Donald Trump disse ainda que os Estados Unidos vão atacar a área onde acreditam estar as centrifugadoras de urânio enriquecido do Irão, “provavelmente muito em breve” e “com muita força”. “Atacaremos esta área muito, provavelmente muito em breve, e não há nada que possam fazer a esse respeito”, avisou o líder norte-americano.

“Normalmente não diria isso”, realçou. “Se eu achasse que eles poderiam fazer alguma coisa a esse respeito, nunca diria isso, mas vamos atacar esta área muito em breve, e com muita força.”

Donald Trump defendeu que a campanha militar norte-americana infligiu danos significativos ao Irão, sustentando que este país levará “entre 20 e 25 anos” a recuperar, e afirmou que o bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos no Estreito de Ormuz “está em vigor”. “É total, o que significa que ninguém pode passar. Ninguém pode romper o bloqueio. É como uma muralha de aço”, garantiu.

Questionado por um repórter sobre quanto tempo levaria a eliminar as ameaças iranianas no Estreito de Ormuz na ausência de um acordo de paz, Trump respondeu: “Se saíssemos agora, o Irão demoraria 20, 25 anos a reconstruir-se. Ainda não acabámos, mas se saíssemos agora, levariam muito tempo, anos, a reconstruir-se. Não vamos sair agora”, acrescentou o líder norte-americano.

Em conversa com o Presidente libanês, Donald Trump afirmou que Israel está atualmente a “redistribuir” tropas para outras zonas do sul do Líbano, no segundo dia da retirada das forças israelitas das “zonas piloto” do país.

Interrogado sobre o motivo pelo qual as tropas israelitas dispararam contra militares libaneses que tentavam deslocar-se para uma área do sul do Líbano já abandonada pelo exército israelita, o Presidente norte-americano respondeu que iria “investigar o caso”.

Trump avisa Houthis sobre o bloqueio do Mar Vermelho. “Teremos de resolver a situação”

Em relação ao anúncio dos Houthis de um bloqueio naval à Arábia Saudita, que poderá fechar o Estreito de Bab el-Mandeb ao tráfego marítimo — agravando a situação em Ormuz — Donald Trump respondeu que “até agora, isso não aconteceu”.

“Pode acontecer, mas nós resolvemos as coisas. Se acontecer alguma coisa assim, teremos de resolver a situação”, avisou. “Não tivemos qualquer problema com os Houthis. Eles não tiveram qualquer problema connosco durante um longo período, incluindo durante este conflito”, indicou.