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O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou esta sexta-feira que os líderes iranianos estão a levar “cada vez mais a sério” as negociações para pôr fim ao conflito.
“Acho que estão cada vez mais a levar a sério [as negociações] com o passar dos dias, talvez por uma razão óbvia”, disse Trump aos jornalistas na Sala Oval da Casa Branca.
Os confrontos entre Teerão e Washington recomeçaram em 7 de julho, concentrando-se no estreito de Ormuz, uma via navegável estratégica para o comércio global de petróleo.
Washington recusa permitir que Teerão mantenha o controlo que estabeleceu sobre esta rota marítima desde o início da guerra.