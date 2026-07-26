O suspeito de ter atropelado dezenas de pessoas durante a marcha Pride em Berlim este sábado foi abatido pela polícia. De acordo com a Deutsche Welle, o homem de 21 anos foi cercado pelas autoridades numa horta comunitária no bairro de Spandau, nos subúrbios de Berlim.

O gabinete de Administração Interna do Senado da capital confirmou, entretanto, a operação que levou à morte do principal suspeito do incidente entretanto classificado pelo Governo como “atentado terrorista islâmico”. As autoridades acabaram por disparar sobre Abdul B. após o suspeito ter “avançado sobre os agentes com uma arma branca”. Ainda prestaram manobras de reanimação no local, mas o óbito foi declarado no local.

Recorde-se que o atropelamento pelas 22h locais, no centro da capital da Alemanha, deixou pelo menos 29 feridos e matou uma mulher que participava nas celebrações do Christopher Street Day, em Berlim.

A polícia tinha confirmado que o suspeito era Abdul Ballout, um “cidadão alemão de origem libanesa” de 21 anos, que poderia estar armado. Na manhã de domingo, enquanto decorria uma “caça ao homem”, as autoridades advertiram os cidadãos a evitarem o “contacto direto” com o suspeito, mas abriram um portal próprio para denúncias e informações que o permitissem localizar. Segundo a imprensa alemã, Abdul Ballout tinha tentado juntar-se ao Estado Islâmico na Síria em 2025, mas foi detido no Líbano.

Cidadão alemão, tinha sido repatriado para o seu país, onde foi condenado em 2026, num outro processo, segundo estes meios de comunicação, por “preparação de um ato de violência grave que colocava em risco a segurança do Estado”. No decorrer das investigações, foi detido também um cúmplice, que estaria na parte de trás da carrinha branca que embateu contra dezenas de participantes da marcha em Berlim. “Tratava-se de um cidadão iraniano que, no momento dos factos, se encontrava no banco do passageiro do veículo”, confirmaram as autoridades.

Abdul, após ter abandonado a sua carrinha, terá atacado outras pessoas com uma arma branca, como relatou a polícia na noite de sábado. “O suspeito é conhecido da polícia. É-nos conhecido como membro de círculos islâmicos aqui em Berlim”, afirmou o porta-voz da polícia, Florian Nath, citado pela AP, acrescentando que os investigadores não tinham informações sobre as suas motivações específicas.

Este sábado, uma testemunha do ataque relatou à imprensa alemã ter visto uma carrinha branca a circular a uma grande velocidade contra uma multidão no parque de Tiergarten, no centro de Berlim. As celebrações da maior marcha de orgulho LGBTQIA+ na Alemanha acabaram por ser canceladas.