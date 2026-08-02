Um avião da TAP que partiu do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, com destino a Boston (EUA), divergiu para a ilha Terceira, nos Açores.

A informação, avançada pela plataforma de rastreio de voos Flightradar24, no respetivo perfil do X, dá conta de que a aeronave TP217 terá partido de Lisboa às 12h17 deste domingo, tendo sido obrigada a aterrar antes de chegar ao destino, a meio da tarde do mesmo dia.

De acordo com uma declaração oficial da companhia aérea portuguesa ao Observador, o TP217 “fez uma escala não programada na Terceira, por precaução, para avaliar uma questão técnica”. “O voo seguirá para o destino final assim que possível”, conclui a nota.

No passado sábado, uma aeronave da TAP com destino a Curitiba, no Brasil, já havia regressado ao ponto de partida, em Lisboa, após a aterragem por “questões técnicas” não especificadas pela companhia aérea.