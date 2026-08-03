Disparos em restaurante de fast-food no Idaho, EUA, provocam três mortos

Três pessoas morreram na sequência de disparos num restaurante em Idaho, Estados Unidos, no sábado. Para além das vítimas mortais, entre as quais se conta o atirador suicida, Chad Williams, e um profissional da cadeia de fast-food, outras sete pessoas ficaram feridas.

As autoridades acreditam que o jovem de 24 anos, que disparou sobre os clientes do restaurante In-N-Out na cidade de Twin Falls, agiu sozinho, tendo sido arredado por dois habitantes que atiraram de volta com armas pessoais. De acordo com o chefe da polícia local, Matthew Hicks, os cidadãos, um dos quais um agente fora de serviço, afastaram o atirador do restaurante com balas.

“Acreditamos que as suas ações ajudaram a conduzir o suspeito para fora da cena [do crime], prevenindo outras baixas”, elogiou Hicks. Entretanto, a polícia continua a investigar as motivações de Williams e admite que a família do suspeito está a cooperar com as autoridades.

No domingo, a polícia avançou que dois dos feridos tiveram alta depois de serem assistidos no hospital, três estão em condição estável e dois em estado crítico.

“O meu coração está partido, o meu peito pesa e os meus olhos ardem de todas as lágrimas que derramei”, escreveu Lynsi Snyder, presidente da cadeia de fast-food onde sucedeu o ataque, no Instagram. “Perdemos um dos nossos incríveis colaboradores esta noite. […] O atirador disparou tanto na nossa propriedade como fora, e tirou a própria vida pouco depois de tirar as vidas preciosas do nosso colaborador e clientes, pessoas inocentes que não podiam imaginar o que aconteceu. O In-N-Out vai fazer o luto com as famílias e rezar por elas, enquanto atravessam esta fase tão dolorosa.”