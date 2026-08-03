1250,7kWh poupados 1250,7 kWh poupados com a
i

A opção Dark Mode permite-lhe poupar até 30% de bateria.

Reduza a sua pegada ecológica.
Saiba mais

Em direto/ EUA 2026
Eleições intercalares

Resultados completos

Disparos em restaurante de fast-food no Idaho, EUA, provocam três mortos

O atirador suicidou-se após o ataque ao restaurante In-N-Out de Twin Falls. No total, três pessoas morreram e registaram-se sete feridos, dois em estado crítico.

i

O jovem de 24 anos foi afastado por dois cidadãos presentes no local do ataque que dispararam de volta. “Acreditamos que as suas ações ajudaram a conduzir o suspeito para fora da cena [do crime], prevenindo outras baixas", afirmou a polícia.

Getty Images

O jovem de 24 anos foi afastado por dois cidadãos presentes no local do ataque que dispararam de volta. “Acreditamos que as suas ações ajudaram a conduzir o suspeito para fora da cena [do crime], prevenindo outras baixas", afirmou a polícia.

Getty Images

Três pessoas morreram na sequência de disparos num restaurante em Idaho, Estados Unidos, no sábado. Para além das vítimas mortais, entre as quais se conta o atirador suicida, Chad Williams, e um profissional da cadeia de fast-food, outras sete pessoas ficaram feridas.

As autoridades acreditam que o jovem de 24 anos, que disparou sobre os clientes do restaurante In-N-Out na cidade de Twin Falls, agiu sozinho, tendo sido arredado por dois habitantes que atiraram de volta com armas pessoais. De acordo com o chefe da polícia local, Matthew Hicks, os cidadãos, um dos quais um agente fora de serviço, afastaram o atirador do restaurante com balas.

“Acreditamos que as suas ações ajudaram a conduzir o suspeito para fora da cena [do crime], prevenindo outras baixas”, elogiou Hicks. Entretanto, a polícia continua a investigar as motivações de Williams e admite que a família do suspeito está a cooperar com as autoridades.

No domingo, a polícia avançou que dois dos feridos tiveram alta depois de serem assistidos no hospital, três estão em condição estável e dois em estado crítico.

“O meu coração está partido, o meu peito pesa e os meus olhos ardem de todas as lágrimas que derramei”, escreveu Lynsi Snyder, presidente da cadeia de fast-food onde sucedeu o ataque, no Instagram. “Perdemos um dos nossos incríveis colaboradores esta noite. […] O atirador disparou tanto na nossa propriedade como fora, e tirou a própria vida pouco depois de tirar as vidas preciosas do nosso colaborador e clientes, pessoas inocentes que não podiam imaginar o que aconteceu. O In-N-Out vai fazer o luto com as famílias e rezar por elas, enquanto atravessam esta fase tão dolorosa.”

O profissional morto na sequência do sucedido não foi identificado, sendo que o estabelecimento tinha aberto na cidade de Twin Falls apenas uma semana antes do sucedido.

Testemunhas oculares presentes no local do crime adiantaram que o atirador disparou pelo menos três ou quatro vezes, sendo que não foi claro se pretendia atingir alguém em específico.

Proponha uma correção, sugira uma pista: mpcarvalho@observador.pt

Recomendamos
Ainda Bem que Faz Essa Pergunta

Como é que estas eleições americanas nos podem afetar? 

Estados Unidos da América

A impopularidade de Trump levou a uma vitória histórica

Não Se Fala de Outra Coisa

Eleições intercalares nos EUA foram as mais caras de sempre

América Dividida

Bruno Cardoso Reis: "[Resultado] é cartão vermelho a Trump"

Populares
Europa

Baixas reservas de gás ameaçam prolongar tensão no mercado

Braga

PJ detém homem procurado no Vietname por burla de 20 milhões

Hungria

Voo de companhia húngara alvo de ameaça de bomba

Atualizado
Futebol

João Félix decisivo na goleada do Al Nassr sobre o Pakhtakor

Últimas
A História do Dia

A noite em que Donald Trump foi derrotado

Protestos

Cerca de 80 tendas continuam montadas em Lisboa, 20 no Porto

Mundo

Forças iranianas atacam quatro petroleiros em Ormuz

Somos Todos Malucos

E se fazer coisas com as mãos fosse bom para a cabeça?

Ofereça este artigo a um amigo

Enquanto assinante, tem para partilhar este mês.

Oferecer agora

A enviar artigo...

Artigo oferecido com sucesso

Ainda tem para partilhar este mês.

O seu amigo vai receber, nos próximos minutos, um e-mail com uma ligação para ler este artigo gratuitamente.

Voltar ao artigo

O seu plano não inclui a oferta de artigos

Para poder oferecer artigos aos seus amigos, faça upgrade para um plano de subscrição superior.

Ver planos

Ofereça até artigos por mês ao ser assinante do Observador

Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.
Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Assinar agora

Este artigo foi-lhe oferecido pelo nosso assinante . Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Veja aqui as suas opções.

Atingiu o limite de artigos que pode oferecer

Já ofereceu artigos este mês.
A partir de 1 de poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

Voltar ao artigo

Aconteceu um erro

Por favor tente mais tarde.

Fechar

Atenção

Para ler este artigo grátis, registe-se gratuitamente no Observador com o mesmo email com o qual recebeu esta oferta.

Registar-me

Caso já tenha uma conta, faça login aqui.