Os voos no aeroporto de Leipzig/Halle, na Alemanha, um importante centro de cargas, foram suspensos durante a noite, depois de ter sido ali descoberto um drone com explosivos nas proximidades de um avião ucraniano, noticia o The Guardian.

O jornal britânico dá conta de que um avião de carga da empresa DHL se viu forçado a abortar a aterragem e acabou por colidir com um objeto voador antes de aterrar noutro aeroporto.

Segundo as autoridades alemãs, citadas pelo The Guardian, “um drone contendo um dispositivo explosivo não identificado foi detetado por um funcionário do aeroporto na área de segurança da zona de operações de carga, perto da pista sul”.

De seguida, “um segundo suspeito objeto voador não identificado colidiu com um avião de carga, depois de este ter descolado novamente após o encerramento anterior da pista”. O avião de carga sofreu “pequenos danos” que só foram detetados depois da aterragem em Hanover.

O drone com explosivos foi encontrado nas proximidades de um Antonov, um avião de carga ucraniano. Segundo o The Guardian, este aeroporto alemão funciona também como um importante polo logístico para transporte de carga militar, usado pelas forças alemãs, pelos membros da NATO e pelos aviões ucranianos Antonov.

O incidente está a ser investigado pelas autoridades alemãs, que, de acordo com a imprensa alemã, admitem a possibilidade de se tratar de um ato terrorista contra a Alemanha.

Vários voos, incluindo um de passageiros, foram desviados para outros aeroportos após o avistamento do objeto próximo do aeroporto, pouco antes da meia-noite.

A polícia informou que um robô antiexplosivos foi mobilizado para verificar o objeto encontrado próximo da pista sul do aeroporto, mas não forneceu mais detalhes.

Os voos que utilizavam a outra pista foram retomados pouco antes das 02h00 locais (01h00 em Lisboa), mas a pista sul permanecia fechada ao início da manhã desta quarta-feira, segundo a polícia.

Atualizado às 15h20