Os políticos portugueses escolhem Portugal para férias, acompanhados por leituras que vão de Agustina Bessa-Luís à história de Os Beatles, ou ouvindo a rádio Zig Zag, enquanto Nuno Melo admite abdicar do descanso, consoante a evolução dos incêndios.

Com o Parlamento em pausa, as férias dos políticos já deram que falar nas últimas semanas, depois de o primeiro-ministro, Luís Montenegro, ter anunciado a sua decisão de prescindir do descanso neste verão e que ficará a “coordenar a atividade do Governo”.

Ao chefe do Governo, pode juntar-se o ministro da Defesa e líder do CDS-PP, Nuno Melo, que adiantou à Lusa que a decisão sobre a marcação de férias dependerá da evolução da época de risco de incêndios.

O centrista ressalvou, no entanto, que, em condições normais, gozará férias na segunda quinzena de agosto, no norte do país, tendo prevista a leitura de “A Guerra Peninsular em Portugal – Relatos Britânicos”, com coordenação de Maria Leonor Machado Sousa.

A norte, mas com intenção de passar também no sul do país, estará igualmente o Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, que indicou à Lusa que tenciona dividir o seu descanso entre o Minho e o Algarve.

Aguiar-Branco disse ainda que levará quatro livros consigo: “A Dança dos Ossos”, de Katie Stallard; “Aliados em Guerra”, de Tim Bouverie; “Factfulness – Factualidade”, de Hans Rosling, Ola Rosling e Anna Rosling Rönnlund; e “Os Engenheiros do Caos”, de Giuliano da Empoli.

Entre os líderes partidários que responderam à Lusa, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, indicou que descansará nos primeiros dias de agosto entre a praia, no Algarve, e o Porto e Baião, sua cidade natal.

Carneiro conta ler sobre política, levando consigo “Hiper-política”, de Anton Jäger, mas também terminar “O Louco de Deus no Fim do Mundo”, do espanhol Javier Cercas, sobre a viagem do Papa Francisco à Mongólia. Planeia ainda estar com a família, jogar futebol e “fazer uma pescaria com os amigos”.

A presidente da IL, Mariana Leitão, gozará uma semana de férias em agosto, em Portugal, embora sem especificar o local, acompanhada pelas duas filhas, e não indicou qualquer leitura.

No Livre, a co-porta-voz Isabel Mendes Lopes adiantou que passará férias “em várias zonas do país” e que pretende assistir ao eclipse solar de 12 de agosto, enquanto o parceiro na liderança do partido, Jorge Pinto, indicou apenas que descansará entre “montanha e rio”.

Mendes Lopes diz que vai ler “Querido pai, uma conversa entre ausentes – Cartas da guerra, 1961-1975”, de Ana Vargas e Joana Pontes, e o novo livro do seu co-porta-voz Jorge Pinto “Passo a Passo – Como Andando nos Fizemos Humanos”.

Jorge Pinto leva consigo “Autobiografia”, de Thomas Bernhard, e “O Susto”, de Agustina Bessa-Luís, contando também ouvir o podcast do seu colega de partido Rui Tavares.

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, afirmou que o seu “curto período de férias vai ser passado em família”, sem nenhum destino particular planeado e sem adiantar qualquer leitura.

“Tendo em conta os quatro filhos e as experiências anteriores, não se vislumbra tempo para planear leituras ou podcasts. Irá haver, sim, muitas brincadeiras e castelos na areia”, respondeu Raimundo ao desafio deixado pela Lusa, gracejando ainda que a sua recomendação de podcast “pode recair sobre qualquer um da rádio Zig Zag”, uma rádio infantil da RTP.

José Manuel Pureza, coordenador do BE, estará na Figueira da Foz de férias acompanhado do livro “John & Paul: Uma História de Amor Feita de Canções”, de Ian Leslie, sobre a relação de John Lennon e Paul McCartney, dos Beatles. Pretende também ouvir “Senhores do Algoritmo”, podcast do jornal Público da autoria da sua antecessora na coordenação do partido, Mariana Mortágua.

A porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, respondeu à Lusa que “passará a grande maioria das férias em Portugal, na zona Sul do país”, apelando aos portugueses que visitem as zonas mais afetadas pelas tempestades para descansar e sublinhando que “existem várias soluções para que os animais de companhia não sejam deixados para trás” nesta altura.

Élvio Sousa, líder do JPP, indicou à Lusa que vai passar as férias na Calheta, na Madeira, e “tenciona dedicar algum tempo à leitura, com especial enfoque em obras de filosofia”.

A Lusa desafiou ainda o Presidente da República, António José Seguro, e o líder do Chega, André Ventura, a revelarem os destinos, leituras e podcasts escolhidos para as férias, porém não recebeu resposta.