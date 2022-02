2022 já era ano de maior risco no abastecimento de eletricidade (mesmo sem seca)

O Alto Lindoso é uma das barragens com maior capacidade de produção da EDP e a grande profundidade a que estão instaladas as turbinas permite que a exploração hidroelétrica mesmo com um nível de água relativamente baixo. É também a menos usada para outros fins como o regadio ou o consumo humano, o que pode ajudar a perceber porque terá sido mais usada para gerar eletricidade.

Foi o fim do carvão ou preços muito altos que esvaziaram as barragens?

Num artigo de opinião publicado no Observador, o antigo diretor-geral da Energia defendeu que a maior exploração hídrica do que seria normal em períodos de seca era uma consequência da desativação das centrais a carvão. Segundo Mário Guedes, o fecho, que qualifica de “precipitado”, das centrais de Sines e Pego provocou uma subida das importações de energia elétrica, a partir de Espanha, mas também um maior recurso às barragens para compensar a saída do sistema de duas grandes centrais.

O artigo levou o Ministério do Ambiente a emitir um comunicado para contrariar o argumento dos milhões de euros que o aumento da importação de eletricidade estavam a custar ao país, sublinhando que a produção elétrica a partir do carvão também recorre a importações. O atual diretor-geral de Energia, que sucedeu a Mário Guedes (afastado por João Galamba quando este assumiu a secretaria de Estado da Energia em 2018), respondeu ao seu antecessor com uma opinião publicada no Observador.

Contestando a ligação entre o fim do carvão e as importações de Espanha, João Correia Bernardo cruza o histórico de importações de eletricidade e anos de seca para concluir. “Cai por terra, assim, o argumento de que as importações resultam do encerramento das centrais de carvão, quando é evidente a sua ligação com a seca e a reduzida pluviosidade”. Sublinha ainda que o país continua a ter centrais de ciclo combinado (gás natural) para garantir a potência despachável, mas a sua utilização é “ponderada em termos de custos para o sistema e para os consumidores, por comparação com o custo da eletricidade importada”.

O diretor-geral de energia reconhece “uma única vantagem” no carvão e que é “a capacidade de colocar potência na rede para responder a desequilíbrios de oferta e procura, nomeadamente nas pontas do diagrama de carga (no pico da procura). Esta situação está neste momento a ser compensada com importações de energia, enquanto as hídricas e as outras renováveis não conseguem responder”. E lembra a nova potência solar que será ligada em breve em resultado dos leilões realizados em 2019 e 2020 — embora a entrada destas centrais, tal como o Alto Tâmega, também tem sido adiada devido a circunstâncias atribuídas à pandemia.

Mas se a falta de carvão não é a culpada pelo esvaziamento súbito de algumas barragens, o sistema elétrico tem responsabilidades em aumentar a pressão sobre a produção hidroelétrica e por causa de outro fenómeno que tem vindo a agitar o setor desde o verão passado: o recorde de preços puxado pelo gás natural. Fontes do setor ouvidas pelo Observador apontam todas no mesmo sentido. Foram os altos preços do Mibel que puxaram pela produção hídrica mesmo quando já havia previsões para ausência de chuva anormal para a época do ano, contribuindo para o esvaziamento rápido das barragens em janeiro.

O gás natural é a tecnologia que marca o preço final de venda de toda a eletricidade e é também, depois de desligado o carvão, o grande backup de um sistema elétrico exposto à intermitência renovável, a par das já referidas importações de Espanha e da água armazenada nas barragens (que está em queda pela seca).

Mas ao contrário do que seria de esperar as centrais a gás natural produziram menos nos últimos meses do que em igual período do ano passado. Ou seja, em tese (e não estando indisponíveis por razões técnicas ou de manutenção) poderiam ter produzido mais para colmatar a falta do carvão e poupar a hídrica. Mas não o fizeram por uma razão de mercado. Não seriam competitivas com outras formas de produção, sobretudo com as grande hídricas. Sem ter de suportar os custos com combustível ou CO2, a produção hídrica é muito mais rentável e as elétricas aproveitam o preço anormalmente elevado no Mibel na casa dos 200 euros por MW para despachar a maior quantidade de energia, enquanto as cotações estão elevadas e existem recursos hídricos.

O que mudou em 2020?

Os últimos dois relatórios de segurança do abastecimento — de 2020 e 2021 — sinalizam que o potencial risco para a segurança de abastecimento identificado para este ano é pontual e resulta no essencial da desativação de duas centrais térmicas (a carvão) de grande capacidade, Sines e Pego, em 2021, e do atraso da entrada em operação da totalidade do complexo hídrico do Alto Tâmega que só deverá acontecer em 2023.

Já o relatório de 2019 concluía que, mesmo no cenário de maior procura (descrito como o cenário de stress), a evolução prevista para o ICP (índice de cobertura probabilística da ponta) estaria sempre acima do 1, já considerando o encerramento das centrais a carvão. Só que nesse cenário de stress, a entrada em exploração do Alto Tâmega estava prevista para 2021.

Para além de ser a maior barragem construída em 25 anos na Europa — com 1.158 megawatts de potência, quase tanto como a central de Sines e que aumentará em 6% a capacidade nacional — a produção hídrica no Alto Tâmega é também mais resiliente a situações de seca porque tem uma central reversível que, através da bombagem da água de Daivões para Gouvães, permite armazenar água quando a produção for maior e produzir eletricidade quando for menor.