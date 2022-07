Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Miguel Pinheiro. Este PSD é o Clube Recreativo dos Derrotados por Rio ou a nova Casa Comum dos Laranjinhas?

Há duas formas de olhar para o que aconteceu este fim de semana no Congresso do PSD. A forma pessimista: o partido tornou-se no Clube Recreativo dos Derrotados por Rui Rio, juntando na sua cúpula Luís Montenegro (que é agora líder mas perdeu contra Rui Rio em 2019 e em 2020), Paulo Rangel (que é agora primeiro vice-presidente mas perdeu contra Rui Rio em 2021) e Miguel Pinto Luz (que é agora também vice mas perdeu contra Rui Rio em 2019). A forma optimista: o partido voltou a ser a Casa Comum dos Laranjinhas, depois de nos anos de Rui Rio a ortodoxia do líder ser imposta como se fosse a tábua dos Dez Mandamentos.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.