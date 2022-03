90 anos de Corviglia, o exclusivo clube de ski onde só se entra com convite e há festas com vinho português

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A 19 de fevereiro, já o mundo não conseguia tirar os olhos da escalada de tensão entre a Rússia e a Ucrânia, os irmãos Pierre e Andrea Casiraghi (filhos da princesa Carolina do Mónaco), as poderosas famílias Niarchos e Heineken, e ainda o príncipe Eduardo de Inglaterra, conde de Wessex, reuniam-se a propósito de um clube de ski privado onde quase ninguém entra (e todos querem entrar) e brindavam com vinho português — mais especificamente Mar de Rosas, o rosé que nasce naquelas que são vendidas como as “vinhas mais ocidentais da Europa continental”, na região de Colares.

Na festa de 90 anos do Corviglia Club, na estância alpina de luxo de St. Moritz, estava o também sócio Nicholas Von Bruemmer com o vinho do Casal Santa Maria, projeto que lidera desde a morte do avô em 2016 — Bodo Von Bruemmer ficou famoso por aos 96 anos acordar de uma cirurgia com a ambição de plantar uma vinha. O barão idoso queria fazer dos melhores vinhos da Europa e, por certo, conseguiu o que para muitos será impensável: o rosé que cresce em solo nacional e ronda os 20 euros foi servido à nata da nata.

Não é exagero. O acesso ao famoso e discreto Corviglia Club, no cimo da montanha que lhe empresta o nome, a quase 3 mil metros de altura, nunca foi uma questão de dinheiro, antes de pedrigree. Criado em 1930, mantém-se até hoje um ponto de encontro do jet set internacional, com apelidos sonantes e membros da realeza europeia a fazerem parte da muito exclusiva lista limitada a 155 convidados, ao ponto de fazer lembrar o “grupo dos 400”, controlado pela matriarca dos Astor, a rainha da alta-roda de Nova Iorque, na segunda metade do século XIX.

Paulo, príncipe herdeiro da Grécia, e a mulher Marie-Chantal Miller, Bianca Brandolini, modelo, atriz e socialite italiana, Chantal Hochuli, a primeira mulher do príncipe Ernesto de Hanover, e ainda a família Agnelli, cuja dinastia empresarial foi erguida por Giovanni Agnelli, um dos fundadores da Fiat Motor Company, são outros dos nomes que marcaram presença na exclusiva festa — uma de muitas realizadas nesse mesmo fim de semana — no Badrutt’s Palace Hotel, um dos mais antigos e luxuosos de St. Moritz. Quem o conta ao Observador é Nicholas Von Bruemmer, membro desde 2013 do clube, embora não se alongue nos detalhes.

Pouco mais se sabe sobre o evento onde o que importa é ser visto entre os pares e não avistado pelos comuns mortais, ainda que Olympia da Grécia e Dinamarca tenha desvendado “o laço do baile” na respetiva conta de Instagram: uma imagem em que surge de costas, mas que deixa a descoberto um pouco do glamour do evento. E não é certo se a portuguesa Joana Lemos, que casou a 7 de outubro em Tavira com Lapo Elkann, neto de Giovanni Agnelli, esteve ou não no evento, embora ande por estes dias a esquiar em St. Moritz.

Não existem requisitos previamente estabelecidos para pertencer ao clube a não ser o convite propriamente dito, mas uma boa dose de prestígio social ajuda. Já antes terá dito o bilionário Freddy Heineken, que noutros tempos conviveu com Grace Kelly e Rainier, príncipe do Mónaco, que não queria ver “loiras oxigenadas com um bronzeado artificial ou homens com meias brancas” entre os ilustres membros. Uma regra que parece ter sido seguida ao longo de 90 anos de história — atualmente, a responsabilidade de gerir o discreto grupo pertence ao príncipe Augusto Ruffo di Calabria, sobrinho de Paola da Bélgica. De acordo com um artigo de 2016 da Sábado, há vários anos que o ritual se mantém, quando exatamente às 16h da primeira sexta-feira de fevereiro a mais de uma centena de sócios reúne-se de forma a avaliar as propostas de potenciais novos membros. Serão certamente momentos de tensão para muitos aficionados na corda bamba, com ventos de bonança para uns, e tempestades trágicas para outros.

Quem paga uma taxa de adesão que não é considerada “ridiculamente alta” por quem a recebe, conta o The Telegrah num artigo de 2003, tem direito a almoçar na companhia de pares ilustres e a participar em corridas contra clubes rivais. “O Corviglia é uma organização privada que funciona nos moldes de um clube londrino”, explicou àquela publicação o secretário da organização que preferiu manter-se anónimo dada a imagem minimalista do Corviglia — uma fila de bandeiras, a representar a nacionalidade dos sócios, marca a entrada do espaço. “O que oferecemos aos membros e aos seus convidados é um nível de privacidade de que eles precisam para relaxar. Alguns dos nossos membros acham difícil ficar longe dos olhos do público, mesmo em férias.”

Se dúvidas houvesse, uma peça do The New York Times, de 1982, já fazia o pontapé de saída para a mediática exclusividade: afinal, em St. Moritz, a piada é que a lista de pessoas que não podem entrar no Corviglia Club é tão impressionante como aquelas que o conseguem fazer.