A arte de fazer moda: Yves Saint Laurent celebra 60 anos em seis exposições

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A 29 de janeiro de 1962, Yves Saint Laurent apresentava a sua primeira coleção de moda. Em 2022, os 60 anos deste importante acontecimento celebram-se em museus, porque o criador era apaixonado por arte e esta teve uma influência fundamental na sua obra. “Yves Saint Laurent aux musées” (Yves Saint Laurent nos museus) é um projeto que consiste em seis exposições que têm lugar em seis prestigiados museus parisienses (Centro Georges Pompidou, Museu de Arte Moderna de Paris, Museu do Louvre, Museu d’Orsay, Museu Nacional Picasso-Paris e Museu Yves Saint Laurent Paris). Em cada um deles as peças de moda de YSL serão expostas com as peças de arte das coleções dos museus, num diálogo que teve o seu ponto de partida na Fundação Pierre Bergé – Yves Saint Laurent.

Criador de moda, revolucionário e figura ímpar do século XX, Yves Saint Laurent criou ícones de moda, da cultura popular e da condição feminina. A rede de exposições, que abriu ao público este sábado, dia 29 de janeiro, é uma forma de homenagem e uma oportunidade única de ver ao vivo peças de Alta Costura ou do arquivo da marca e para as ver lado a lado com as obras de arte que as inspiraram. Foi um ávido apreciador de arte e usou-a como uma ferramenta que o ajudou a expressar a criatividade que fez dele também um interventivo ator na sociedade do século XX. Mouna Mekouar, a curadora desta super exposição dividida em seis museus, disse ao The Guardian: “Eu pensei que seria impossível ter tantos museus a concordar com a nossa ideia, mas eles estiveram todos muito interessados a altamente entusiasmados desde o início. É a primeira vez que trabalharam juntos num projeto”.

Yves Saint Laurent nasceu a 1 de agosto de 1936 em Oran, na Argélia, de pais franceses. Começou por desenhar roupa para a mãe e aos 17 mudou-se para Paris para estudar moda na Chambre Syndicale de la Haute Couture. O talento era notório e em pouco tempo estava a trabalhar na casa de moda de Christian Dior. Quando este morreu, em 1957 (apenas 10 anos depois de fundar a sua marca que era já uma das mais importantes da moda no mundo) foi Saint Laurent quem o substituiu, com apenas 21 anos. A 30 de janeiro de 1958 apresentou a sua primeira coleção de Alta Costura para a maison francesa e logo começou a impôr as suas ideias. Trocou a linha ampulheta de Dior por uma silhueta trapézio, mais libertadora para o corpo da mulher e conquistou a imprensa, mas chocou as clientes. Em 1959 desenhou o vestido de noiva de Farah Diba para o casamento com o Xá da Pérsia. No ano seguinte foi chamado para o exército francês para a guerra da Argélia pela independência. A pressão do conflito e o facto de ter sido substituído na Dior obrigaram-no a afastar-se para tratar da sua saúde física e mental.

Com aquele que viria a ser o seu parceiro de vida, o empresário Pierre Bergé, montou a marca Yves Saint Laurent em dezembro de 1961 e em janeiro de 1962 apresentou a sua primeira coleção, de Alta Costura, claro, a única forma de fazer moda que existia então. E foi também ele que mudou o paradigma, criando em 1966 uma segunda linha na sua marca dedicada ao prêt-à-porter, a Rive Gauche. Com o talento de um para a criação de moda e de outro para a gestão de negócios, começou assim uma marca que foi pioneira em muitas circunstâncias e que se mantém um pilar da história da moda e uma marca relevante atualmente. Saint Laurent desafiou regras e quebrou preconceitos. É também o criador do smoking, o responsável por trazer para as passerelles parisienses muitas culturas como forma de inspiração e obras de artistas (como tratam as exposições já referidas), mas mantendo sempre por perto as suas musas de diferentes gerações, como Catherine Deneuve, Loulou de la Falaise, Betty Catroux ou Laetitia Casta.