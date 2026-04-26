A corrida do atirador, a retirada rápida de Vance e o tropeção de Trump. O tiroteio do jantar dos correspondentes segundo a segundo

Passa pouco das 20h30 em Washington. Os convidados do jantar anual da Associação dos Correspondentes da Casa Branca já entraram no salão de festas do hotel Hilton e estão a ser servidas as entradas de ervilhas e burrata. No exterior do salão, os agentes de segurança conversam de pé, alguns com as mãos nos bolsos, outros com as mãos na cintura. É neste momento que Cole Thomas Allen, um homem de 31 anos da Califórnia, passa a correr pelos seguranças, que entram em ação e disparam na sua direção.

Em poucos segundos, o caos espalha-se dentro do salão do Hilton. E, pela terceira vez em menos de dois anos, Donald Trump é arrastado para fora de um evento pela equipa do serviço secreto. Apesar de o salão estar cheio de jornalistas, os detalhes dos acontecimentos demoram alguns minutos a emergir: um homem armado com uma caçadeira e várias facas tentou entrar no jantar onde está o Presidente e a administração norte-americana em peso.