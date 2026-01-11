A "gaiola das malucas" voltou e fez uma nova vítima: Marques Mendes

Santana e Rio desgastam Mendes

Depois, existem rivalidades que nunca se esquecem, sobretudo num partido a que um dia Nuno Morais Sarmento chamou de “gaiola das malucas”. A rivalidade mais evidente é a que existe entre Rui Rio e Luís Marques Mendes. O primeiro nunca gostou do segundo e o segundo nunca escondeu o desprezo pelo primeiro. A coisa piorou muito quando Mendes fustigava Rio na SIC e alimentava conspirações na sombra.

A obsessão foi ao ponto de Rio ter arranjado forma de Castro Almeida, hoje ministro de Montenegro e um amigo de sempre de Mendes, ter saído da sua direção por não aguentar mais — o líder social-democrata achava que Castro Almeida era uma toupeira que passava tudo ao então comentador Luís Marques Mendes.

Nesta campanha presidencial, é ver quem está ajudar Gouveia e Melo no terreno para perceber o que está em causa: João Montenegro, homem com muita experiência operacional, com muitos contactos no PSD profundo e uma peça fundamental nas vitórias internas de Rui Rio (inclusive contra Luís Montenegro), é o todo o terreno do almirante. Também José Silvano, o verdadeiro braço direito de Rio no PSD, já foi visto na campanha do militar.

Em muitos aspetos, o duelo particular que Mendes e Gouveia e Melo estão a travar não deixa de ser uma reedição do confronto a dois tempos entre Montenegro e Rui Rio. Até os argumentos utilizados trazem ecos de um passado recente no PSD — a política, os negócios, as insinuações, as suspeitas, o banho de ética. O score, esse, é clarinho: Rui Rio 2 — Luís Montenegro 0.

Mas a rejeição de Mendes no PSD é ainda mais antiga. A forma como afastou autarcas quando era líder deixou feridas que nunca foram verdadeiramente saradas — Isaltino Morais é o exemplo mais evidente disso mesmo, mas há muitos mais. Noutro aspeto, a rivalidade com Pedro Santana Lopes, por exemplo, é pública e conhecida há anos. Nem de propósito, o presidente da Câmara da Figueira da Foz não resistiu em fazer uma maldade a Mendes já nesta corrida, sugerindo que a Presidência ficaria muito bem entregue a Seguro.

Tal como José Manuel Durão Barroso, estes dois são criaturas do cavaquismo e enfrentaram-se uma vez pela liderança do partido. Começaram juntos, a subir a escadinha da política ao mais alto nível e foram-se medindo ao longo dos anos. Eram os “três rapazes do 6.º andar da presidência do Conselho de Ministros” e, como escreveu um dia o Independente, “odiavam-se“.

“[Marques Mendes] percebeu que não tinha muito a ver com Santana e Durão. Estes faziam capelinha e não escondiam a cumplicidade de muitos anos. ‘Elitistas, sulistas e liberais’, olhavam Mendes com ironia, troçavam dos fatos às riscas e da pose do jovem nortenho”, escrevia o mesmo jornal. Quando foram os três a votos, na sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa, Durão venceu, Santana perdeu e Mendes, a terceira via, consolidou-se como nome a ter em conta no futuro.

E o futuro bateu à porta mais cedo do que o previsto. Barroso foi para a Europa, Santana ficou no seu lugar e Mendes, que tinha ido para o governo de Barroso, bateu com a porta e afirmou-se como um crítico assumido de Santana. O resto da história é conhecido: Santana estatelou-se, Sócrates venceu as legislativas, Mendes chegou à liderança do PSD e por lá ficou, sempre contestado, até ser derrubado por Menezes. Santana ficou a lamber as feridas e teve depois várias vidas políticas. Apesar de tudo, há um traço da personalidade do autarca que é bem conhecido: pode até perdoar, mas não esquece.

Depois, e para lá da natureza própria da candidatura presidencial, que incentiva um voto mais livre, para lá das rivalidades mais e menos antigas que existem e que ditam apoios e cumplicidades, existe outro fator, porventura o mais importante, que pode ajudar a explicar o porquê de a família social-democrata estar tão dividida nestas presidenciais: o próprio Luís Marques Mendes.

Mesmo com todos os apelos à união, haverá dirigentes, simpatizantes e militantes do PSD que simplesmente não compram o antigo líder. Não gostam da imagem, não gostam do que ele era como comentador, não gostam do seu passado profissional. Num outro plano, acharão que é uma cópia menos feliz do atual inquilino de Belém, que já foi bem mais apreciado naquele que ainda é o seu partido. Para muitos, Mendes é “o Marcelo dos pobres“, como lhe chamou um dia José Miguel Júdice.

Os sinais deste desencanto estiveram sempre lá. No dia em que Luís Montenegro tentou fazer de Luís Marques Mendes a estrela do congresso social-democrata, a reação fria da sala foi notícia em todos os órgãos de comunicação social. Pelo contrário, Pedro Santana Lopes, que entrou mais ou menos ao mesmo tempo no pavilhão, foi recebido de forma efusiva — ele que deixou o PSD para fundar um outro partido. Noutra ocasião, mais concretamente no 51.º aniversário do partido, que coincidiu com um dos dias da última campanha de Montenegro, Mendes foi um dos antigos líderes menos aplaudidos num jantar-comício que reuniu mais de 1.800 pessoas na antiga FIL

Antes de entrar na corrida, até alguns dos mais próximos de Mendes torciam o nariz à ideia da candidatura. Mas Mendes estava decidido. Nas semanas e meses que se seguiram, a máquina laranja foi conseguindo maquilhar essa resistência, em grande medida graças ao empenho de Montenegro, aos bons desempenhos de Mendes nos debates e às sondagens positivas que existiam. Até que se dá o debate com Gouveia e Melo e toda a chuva de críticas e de acusações que se seguiu. O trambolhão nas sondagens fez o resto e as perceções mais negativas que porventura existiam vieram ao de cima. Como um espelho a partir.